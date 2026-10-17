Home > क्राइम > 16 से ज्यादा मामलों में इनामी, दिल्ली-NCR में कभी था आतंक, एनकाउंटर करते ही पुलिस ने मुंडवाया सिर और निकाला गैंगस्टर का जुलूस!

16 से ज्यादा मामलों में इनामी, दिल्ली-NCR में कभी था आतंक, एनकाउंटर करते ही पुलिस ने मुंडवाया सिर और निकाला गैंगस्टर का जुलूस!

Crime News: फरीदाबाद के गैंगस्टर कमल भड़ाना पर 16 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई थी. पुलिस कार्रवाई, एनकाउंटर और बाजार में निकाली गई परेड की पूरी कहानी जानिए.

By: Kajal Jain | Published: October 17, 2026 11:26:29 AM IST

16 से ज्यादा मामलों में इनामी, दिल्ली-NCR में कभी था आतंक, एनकाउंटर करते ही पुलिस ने मुंडवाया सिर और निकाला गैंगस्टर का जुलूस!
16 से ज्यादा मामलों में इनामी, दिल्ली-NCR में कभी था आतंक, एनकाउंटर करते ही पुलिस ने मुंडवाया सिर और निकाला गैंगस्टर का जुलूस!


Crime News: कुछ समय पहले तक दिल्ली-एनसीआर में कमल भड़ाना एक ऐसा नाम बन चुका था, जिसके खौफ से लोग थर-थर कांपते थे. फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में भौकाल रखने वाले कमल पर मर्डर, फिरौती और जानलेवा हमलों जैसे 16 से ज्यादा गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं. वह और उसका गैंग समाज में अपनी धौंस जमाने के लिए अक्सर अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था. आम जनता के मन में उसका इतना खौफ था कि लोग उसके खिलाफ खुलकर कुछ बोलने से भी डरते थे, और उसका यह बढ़ता आतंक पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया था.   

जब पुलिस ने खोला गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा 

कमल भड़ाना के बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने कमर कस ली और एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया. पुलिस टीम ने जब इस कुख्यात गैंगस्टर और उसके गुर्गों को घेरने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी कमल भड़ाना और उसके राइट हैंड कहे जाने वाले शशिकांत के पैरों में गोलियां लगीं, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में कमल समेत उसके चार बदमाशों को धर दबोचा. इस एक्शन के बाद पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए एक अनोखा और सख्त कदम उठाया.   

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सिर मुंडवाकर निकाली गई पब्लिक परेड

अरेस्ट करने के बाद पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन रिकवर कराने और पूछताछ के लिए डबुआ सब्जी मंडी और मार्केट के इलाके में लेकर गई. जनता के दिलों से इस गैंगस्टर का खौफ और उसका अहंकार हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पुलिस ने चारों बदमाशों का सिर मुंडवाकर बाजार में उनकी पब्लिक परेड निकाली. इस दौरान एक तरफ जहां कमल लाठी के सहारे चल रहा था और उसका साथी व्हीलचेयर पर था, वहीं दूसरी तरफ मार्केट में मौजूद आम लोग इस ऐतिहासिक कार्रवाई को देखते हुए नजर आए.   

जनता तक पहुंचाया बेखौफ जीने का संदेश

सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच इस अनोखे पुलिस एक्शन की चर्चा चारों तरफ फैल गई. आम जनता ने अपराधियों के खिलाफ इस कड़े एक्शन के लिए पुलिस अधिकारियों की जमकर तारीफ की और इसे क्रिमिनल माइंडसेट तोड़ने वाला कदम बताया. फरीदाबाद पुलिस ने इस सख्त मार्च के जरिए अपराधियों को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जुर्म की दुनिया में आतंक फैलाने वालों का हस्र आखिरकार ऐसा ही होना है.

इस पूरी कार्रवाई के बाद इलाके में गैंगस्टर का खौफ काफी हद तक कम हो गया. पब्लिक ने राहत की सांस ली और लोगों के बीच यह विश्वास जागा कि पुलिस अपराधियों का घमंड तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. इस घटना ने साफ कर दिया कि जुर्म की दुनिया जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका अंत कानून के शिकंजे में ही होता है.

ये भी पढ़ें:- Noida में ‘थार कांड’…पार्किंग की 7वीं मंजिल पर चढ़ा दी गाड़ी, फिर बोनट-छत पर कर डाले इतने खतरनाक स्टंट; अब नपेंगे!

Tags: crime news
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