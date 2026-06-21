Kalyan Gangrape: कल्याण में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दोनों आरोपियों को सरेआम सजा देने की मांग, राजनीति भी शुरू

Kalyan Gangrape Case: महाराष्ट्र के कल्याण में कचरा बीन अपना और परिवार का जीवनयापन करने वाली एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. शिवसेना शिंदे ग्रुप और ठाकरे ग्रुप दोनों ने ही इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में कोलपेवाड़ी पुलिस ने दो आरोपी अख्तर मनियार और सलीम शेख को गिरफ्तार किया है. शनिवार की रात लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई.

शिवसेना शिंदे ग्रुप के पार्षद महेश गायकवाड़ और पार्षद माया कांबले ने कोलपेवाड़ी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से घटना की जानकारी ली. उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की. महेश गायकवाड़ ने कहा, “यह घटना कल्याण-डोंबिवली के लिए शर्म की बात है. ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.”

‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए’

उन्होंने कहा कि हमने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मौत की सजा दी जाए. कल्याण ईस्ट में यह कोई पहली घटना नहीं है. हम पीड़ित लड़की और उसके परिवार से मिलेंगे और उनकी मदद करेंगे.

इस बीच, उद्धव ठाकरे ग्रुप ने इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है. ठाकरे ग्रुप के एडवोकेट नीरज कुमार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया, “कल्याण ईस्ट इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. घटना के बाद नेता और जनप्रतिनिधि पुलिस स्टेशन आते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते.”

‘महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता’

उन्होंने आरोप लगाया कि उस राज्य में देवा भाऊ के राज्य में लाडली बहनों को पंद्रह सौ रुपये देकर राजनीति की जाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. इस घटना के बाद कल्याण में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है और नागरिक भी आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

(शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)