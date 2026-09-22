Home > क्राइम > कालकाजी मंदिर मत्था टेकने गई थी लड़की! दोस्तों के सामने ही पार्क में लूटी इज्जत; खुद को बताया पुलिसवाला और…

कालकाजी मंदिर मत्था टेकने गई थी लड़की! दोस्तों के सामने ही पार्क में लूटी इज्जत; खुद को बताया पुलिसवाला और…

Kalkaji Mandir Gang Rape: दिल्ली में लगातार बढ़ते गैंगरेप के मामलों ने हर किसी को बुरी तरह दहशत में डाल दिया है. वहीं हाल ही में दिल्ली के सबसे मशहूर इलाके से रेप का एक और ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 12:04:02 PM IST

delhi crime
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Kalkaji Mandir Gang Rape: दिल्ली में लगातार बढ़ते गैंगरेप के मामलों ने हर किसी को बुरी तरह दहशत में डाल दिया है. वहीं हाल ही में दिल्ली के सबसे मशहूर इलाके से रेप का एक और ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम को दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में तीन लोगों ने पुलिस बनकर एक 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया. आरोपियों ने कथित तौर पर पार्क के अंदर लड़की का यौन उत्पीड़न करने से पहले दोनों किशोरों को धमकाया.

दोस्तों के साथ गई थी कालकाजी मंदिर 

शिकायत के मुताबिक, दिल्ली की रहने वाली लड़की सोमवार शाम करीब 7 बजे अपने 17 साल के दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी. पुलिस ने बताया कि मंदिर में पूजा करने के बाद, दोनों शाम करीब 7.30 बजे आस्था कुंज पार्क गए. लगभग 25 से 30 साल की उम्र के तीन आरोपियों ने कथित तौर पर पार्क में किशोरों के पास जाकर उनसे कहा कि वे पुलिसवाले हैं. लड़की द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक, इसके बाद उन लोगों ने उसे और उसके दोस्त को धमकाया.

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फिर ऐसे की हैवानियत 

ANI के हवाले से दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने बताया कि तीन लोगों में से एक ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों ने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया. न्यूज़ एजेंसी PTI ने बताया कि यह कथित घटना कालकाजी मंदिर और इस्कॉन मंदिर को जोड़ने वाले पार्क में हुई. कथित रेप के बारे में रात करीब 8.45 बजे एक PCR कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जबकि उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

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Tags: delhi crimeKalkaji mandir
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