Home > क्राइम > Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान

Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान

Jija-Sali News: जीजा-साली का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो आपने पहले कभी शायद ही सुना होगा. दरअसल, सात साल बाद, एक स्पेशल जज ने नाबालिग साली से छेड़छाड़ के आरोपी एयरफोर्स के एक जवान को बरी कर दिया.

By: Heena Khan | Last Updated: March 11, 2026 11:15:14 AM IST

jija sali love affair
jija sali love affair


Jija-Sali News: जीजा-साली का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो आपने पहले कभी शायद ही सुना होगा. दरअसल, सात साल बाद, एक स्पेशल जज ने नाबालिग साली से छेड़छाड़ के आरोपी एयरफोर्स के एक जवान को बरी कर दिया. कोर्ट ने आरोपी साले को उस साली के बयान के आधार पर बरी किया जिसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. दरअसल, साली ने कोर्ट में कहा कि उसके जीजा ने असलियत में नहीं, बल्कि सपने में उसके साथ छेड़छाड़ की थी और वो वहम में थी. इसके बाद पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन, एयरफोर्स के जवान ने शुरू में 19 दिन जेल में बिताए.

You Might Be Interested In

2019 में हुआ था मामला दर्ज 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला 10 फरवरी 2019 को बिठूर थाना क्षेत्र के रहने वाले एयरफोर्स के जवान ने बिधनू की एक महिला से शादी की थी. जिसके बाद 13 फरवरी को जब वो अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो उसकी 15 साल की साली भी उसके साथ थी. पीड़िता के पिता की शिकायत के मुताबिक, 8 मार्च की रात 9 बजे 15 साल की साली  चीखने-चिल्लाने लगी. वहीं फिर जब शोर सुनकर उसकी बहन पहुंची, तो किशोरी ने इस दौरान आरोप लगाया कि उसके जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. इसके बाद बड़ी बहन के होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को बुलाया.

Aaj Ka Mausam: किन राज्यों में चलेगी ‘लू’, कहां होगी झमाझम बारिश? जानें आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

You Might Be Interested In

पीड़िता ने कोर्ट में पलटा बयान 

बता दें की उस बच्ची का आरोप था कि जीजा अपने पिता के साथ फरार हो गया है. केस की पैरवी कर रहे सीनियर वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने इस बात की जानकारी दी है कि पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि सपने में उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी. पीड़िता के पिता और बड़ी बहन ने भी भ्रम में केस दर्ज कराने की बात स्वीकार की. जिसके बाद कोर्ट ने एयरफोर्स के जवान को बरी कर दिया. वहीं 2021 में कोर्ट में दिए अपने बयान में पीड़िता ने इस बात की जानकारी दी कि उस दिन रात के 9 बज रहे थे. वो एंटीबायोटिक्स लेने के बाद सो रही थी. सपने में उसे लगा जैसे उसके जीजा ने उसे पकड़ लिया हो और फिर वो चीखने लगी. शोर सुनकर उसकी बहन आई और उसे अस्पताल ले गई. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यह एक सपना था, यह सच नहीं था.

You Might Be Interested In
Tags: crime newshome-hero-pos-2jija salilove affair
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना पैसा खर्च किए पाएं पिंपल्स के गड्ढों से छुटकारा,...

March 10, 2026

ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने दूसरे मजहब में की शादी, तोड़ डाली...

March 10, 2026

क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला...

March 10, 2026

म्यूचुअल फंड बेचे बिना मिलेगा लोन, जानें आसान तरीका

March 9, 2026

रूसी से भर गया है पूरा सिर? घर पर ट्राई...

March 9, 2026

शकीरा की सिजलिंग तस्वीरे देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

March 9, 2026
Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान
Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान
Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान
Jija-Sali Case: नहीं थी दीदी, आधी रात में आ गया जीजा! फिर साली ने किया ऐसा कांड; सलाखों के पीछे एयरफोर्स जवान