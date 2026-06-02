Home > क्राइम > Jija Sali Love Affair: जीजा से हुई प्रेग्नेंट! तो गर्भपात कर नवजात को फेंका कूड़े में; इस मामले में हुई बेशर्मी की हर हद पार

Jija Sali Love Affair: जीजा से हुई प्रेग्नेंट! तो गर्भपात कर नवजात को फेंका कूड़े में; इस मामले में हुई बेशर्मी की हर हद पार

Jija Sali Love Affair: अपने अक्सर जीजा साली के कई किस्से सुने होंगे. लेकिन ऐसा किस्सा अपने शायद ही सुना हो. बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी भाभी के साथ यौन संबंध बनाए.

By: Heena Khan | Published: June 2, 2026 9:06:18 AM IST

jija sali love affair
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Jija Sali Love Affair: अपने अक्सर जीजा साली के कई किस्से सुने होंगे. लेकिन ऐसा किस्सा अपने शायद ही सुना हो. बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी भाभी के साथ यौन संबंध बनाए. जब ​​बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने उसका गर्भपात करवाने का इंतज़ाम किया. साथ ही बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस ने कूड़े के ढेर पर फेंके गए एक नवजात भ्रूण के मिलने के मामले में जीजा और साली, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में जानकारी मिली है कि जीजा और साली के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से साली गर्भवती हो गई थी. गर्भपात के बाद, भ्रूण को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था. पुलिस ने 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

कूड़े में मिला बच्चा 

पुलिस लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा था कि 24 जून को, रुड़की चौकी चुंगी इलाके के पास कूड़े के ढेर के बीच एक भ्रूण पड़ा हुआ मिला था. इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए जांच शुरू की. सिटी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक उमेश रोरिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर, घटनास्थल के आसपास लगे लगभग 100 CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की. इसके परिणामस्वरूप, पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में उत्तरी रामपुर निवासी अभिषेक और उसकी साली को गिरफ्तार किया. 

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दोनों के बीच चल रहा था तगड़ा रोमांस 

जांच में पता चला कि अभिषेक और प्रिया के बीच अवैध संबंध बन गए थे, जिसके चलते प्रिया गर्भवती हो गई थी. अपने अफेयर को राज रखने के लिए, उन्होंने प्रिया का गर्भपात करवाया और बाद में भ्रूण को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया. बताया जा रहा है कि भ्रूण लगभग छह महीने का था. यह जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है; दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newsJija Saalilove affair
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