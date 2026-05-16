Jija-Saali News: पहले साली को किया बंद, फिर जीजा ने…खून से लाल हुआ बंद कमरा; मंजर देख दहल उठा गांव

Jija-Saali News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव में एक जीजा ने ही अपनी साली को कमपे में बंद कर गोली मार दी. जीजा ने गोली साली के सीधे सिर में मारी थी. हत्या के बाद जीजा ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला. दोनों शव को बरामद कर लिया गया है.

जीजा ने ली साली की जान

बता दें कि, शम्भू प्रजापति की बेटी बेबी की शादी एक साल पहले पूरे बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के धरमचक निवासी रघुनाथ प्रजापति के बेटे जीतेंद्र से हुई थी. शादी के बाद जीतेंन्द्र का ससुराल लगातार आना-जाना रहता था. इसी तरह वह मंगलवार को भी अपने ससुराल में पहुंचा था. रात में खाना खाने के बाद फिर वह छत पर सोने चला गया. फिर अगले दिन बुधवार को सुबह करीब नौ बजे शम्भू प्रजापति की 18 साल की बेटी नैना अपने जीजा को खाना देने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान जीतेन्द्र नैना को कमरे में ले गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और फिर खुद को भी गोली मार ली.

खुद को भी मारी गोली

गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कमरा भीतर से बंद था. सूचना मिलते ही तुरंत इंस्पेक्टर तमकुहीराज गिरिजेश उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर भीतर देखा, तो दंग रह गए. कमरे के फर्श पर नैना और जीतेन्द्र के शव खून से सने पड़े हुए थे. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा तथा एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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एकतरफ प्यार में जीजा ने ली जान

जानकारी के मुताबिक, जितेंद्र की बातचीत नैना से होती रहती थी. वह नैना से एकतरफा प्यार करने लगा था. यह प्यार जल्द ही एक जुनून में बदल गया. परिजनों के मुताबिक, जितेन्द्र की बहन की शादी 5 मई को हुई थी. उसने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ नैना को भी शादी में आने के लिए कहा था. लेकिन नैना शादी में शामिल नहीं हुई थी. इसी बात को लेकर जीजा नाराज हो गया था. इसी नाराजगी के चलते उसने नैना की गोली मारकर हत्या कर दी.

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