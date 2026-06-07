कपड़े उतार रही थी लड़की वीडियो बना रहा था शाहरुख! ट्रायल रूम में जब बजा फोन; मच गया हंगामा

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा. दरअसल शनिवार शाम, एक महिला कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही थी, इसी दौरान कपड़े बदलते हुए उसका वीडियो बनाने की कोशिश की गई. ये घटना पूरे गाँव में फैल गई और पूरा गाँव आक्रोश में आ गया. इतना ही नहीं इस मामले को लेकर कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं समेत लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई और दूकान के बाहर ही धरना दिया. जिससे इलाके में तनाव फैल गया. इसके बाद मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और मामला शांत कराने का प्रयास किया.

कपड़े बदलते हुए बनाया जा रहा था वीडियो

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पीड़िता चिड़ावा में पुरानी तहसील रोड पर स्थित ‘जाम-जाम कलेक्शन’ नाम की रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर खरीदारी करने गई थी. उसने कुछ कपड़े चुने और उन्हें पहनकर देखने के लिए ट्रायल रूम में चली गई. आरोप है कि जब वो कपड़े बदल रही थी, तो दुकान मालिक के बेटे ने अपने आईफोन से उसका वीडियो बनाने की कोशिश की. इस दौरान अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजने पर महिला को शक हुआ. ध्यान से देखने पर उसे ट्रायल रूम के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जहां से रिकॉर्डिंग की जा रही थी. जैसे ही उसे लगा की उसका वीडियो बनाया जा रहा है उसने फौरन शोर मचा दिया.

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गिरफ्तार हुआ शाहरुख

वहीँ इस घटना के बाद पीड़िता ने फ़ौरन स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई. उसने मामले से जुड़े अहम सबूत भी अधिकारियों को सौंपे. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान दुकान मालिक के बेटे शाहरुख के तौर पर की. उसे हिरासत में ले लिया गया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है. एहतियात के तौर पर, पुलिस ने “जाम-जाम कलेक्शन” को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया है.

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