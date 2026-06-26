Home > ओडिशा > Odisha Crime: रात में पति-पत्नी में हो रहा था ये काम, पहुंच गया महिला का दोस्त, फिर तीनों करने लगे… एक की मौत

Odisha Crime: रात में पति-पत्नी में हो रहा था ये काम, पहुंच गया महिला का दोस्त, फिर तीनों करने लगे… एक की मौत

Jharsuguda Crime: आरोप है कि हाथापाई के दौरान शक्तिधर जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद उनके सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. पुलिस का कहना है कि चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: June 26, 2026 4:51:20 PM IST

झारसुगुड़ा पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या
झारसुगुड़ा पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या


Odisha Crime News: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने एक महिला और उसके दोस्त को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वारदात के बाद दोनों ने शव को खेत में ले जाकर फेंक दिया, ताकि मामले को छिपाया जा सके. पुलिस के अनुसार, मामला रेंगाली थाना क्षेत्र के टुंगुरीपाड़ा गांव का है. मृतक की पहचान शक्तिधर साहू के रूप में हुई है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंगलवार रात किसी बात को लेकर शक्तिधर साहू और उनकी पत्नी गीता मिर्धा के बीच विवाद हुआ. उसी दौरान वहां मौजूद गीता के दोस्त टिकिनू किसान का भी मृतक के साथ विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया.

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सिर पर लकड़ी के डंडे से किया वार

आरोप है कि हाथापाई के दौरान शक्तिधर जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद उनके सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. पुलिस का कहना है कि चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दोनों ने शव को खेत में छोड़ा

जांच एजेंसियों के मुताबिक, घटना के बाद दोनों आरोपियों ने शव को घटनास्थल से हटाकर गांव के पास एक खेत में छोड़ दिया. बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पूछताछ के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गीता मिर्धा और टिकिनू किसान को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है. अधिकारियों के अनुसार, सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: crime newshome-hero-pos-9Odisha News
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