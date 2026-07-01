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Odisha: सुंदरगढ़ में झारखंड के यूट्यूबर की लूट के दौरान हत्या, भागते समय सड़क हादसे में मुख्य आरोपी की मौत

Sundargarh News: सुंदरगढ़ की पुलिस अधीक्षक अमृतपाल कौर ने बताया कि अनमोल मलिक अपनी स्कॉर्पियो से आगे चल रहे थे, जबकि शिवधन ऑल्टो कार से उनके पीछे थे. आरोपियों ने दोनों वाहनों को निशाना बनाया, लेकिन स्कॉर्पियो निकल गई. इसके बाद शिवधन की कार को रोककर लूट की कोशिश की गई.

By: Hasnain Alam | Published: July 1, 2026 8:36:21 PM IST

सुंदरगढ़ यूट्यूबर मर्डर केस
सुंदरगढ़ यूट्यूबर मर्डर केस


Odisha Crime: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में अपराध की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. झारखंड के रांची निवासी एक यूट्यूबर की कथित तौर पर लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई. घटना के कुछ ही समय बाद वारदात का मुख्य आरोपी चोरी की कार लेकर भागते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.

मृतक की पहचान रांची निवासी शिवधन लोहार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शिवधन अपने मित्र अनमोल मलिक के साथ सुंदरगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में एक रिश्तेदार को भर्ती कराने आए थे. सोमवार देर रात दोनों अलग-अलग वाहनों से रांची लौट रहे थे.

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जांच के अनुसार, रास्ते में तीन बदमाशों ने सबसे पहले अनमोल मलिक की स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की. अनमोल वाहन की रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकलने में सफल रहे. इसके बाद आरोपियों ने पीछे आ रही शिवधन की ऑल्टो कार को रोक लिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया.

शव को रेलवे ओवरब्रिज के पास फेंका

पुलिस का कहना है कि आरोपी शिवधन को लगभग 80 किलोमीटर दूर हेमगिरि थाना क्षेत्र के डुडुका इलाके में ले गए, जहां उनसे लूटपाट का प्रयास किया गया. विरोध करने पर कथित रूप से धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई. बाद में शव को एक रेलवे ओवरब्रिज के पास फेंक दिया गया.

वारदात के बाद आरोपी शिवधन की कार, मोबाइल फोन और पर्स लेकर झारसुगुड़ा की ओर भाग निकले. इसी दौरान भस्मा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई. दुर्घटना में मुख्य आरोपी सुभेंदु की मौके पर ही मौत हो गई.

दूसरे आरोपी  का चल रहा है इलाज

पुलिस के अनुसार, एक अन्य आरोपी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज सुंदरगढ़ जीएमसीएच में चल रहा है. वहीं, मामले में कथित रूप से शामिल एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है.

घटना की सूचना मिलने के बाद सुंदरगढ़ की पुलिस अधीक्षक अमृतपाल कौर, एसडीपीओ तथा वैज्ञानिक जांच दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या का मुख्य कारण लूटपाट प्रतीत हो रहा है. 

अमृतपाल कौर ने क्या कुछ बताया?

उन्होंने कहा कि अनमोल मलिक अपनी स्कॉर्पियो से आगे चल रहे थे, जबकि शिवधन ऑल्टो कार से उनके पीछे थे. आरोपियों ने दोनों वाहनों को निशाना बनाया, लेकिन स्कॉर्पियो निकल गई. इसके बाद शिवधन की कार को रोककर लूट की कोशिश की गई. इसी दौरान हुए संघर्ष में उनकी हत्या कर दी गई और आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए. बाद में भागने के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मुख्य आरोपी की जान चली गई.

एसपी ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृत मुख्य आरोपी सुभेंदु का नाम पहले भी एक हत्या के मामले में सामने आ चुका था. हालांकि उसके आपराधिक रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए विस्तृत जांच कर रही है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: crime newsOdisha NewsSundargarh News
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