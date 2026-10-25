Jharkhand Crime: 4 दिन से गायब थी मां, घर की दीवार पर… फर्श खोदा तो खुला ऐसा राज़ शादीशुदा बेटियों की फटी रह गई आंखें

Jharkhand Husband Killed Wife: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एक घर के भीतर छिपा ऐसा राज़ सामने आया, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. जिस मां की तलाश में उसकी बेटियां 4 दिन बाद मायके पहुंचीं, वह घर में कहीं भी नजर नहीं आई. घर की दीवारों पर खून के निशान देखकर बेटियों को पहले ही किसी अनहोनी का शक हो गया था. पुलिस को सूचना देने के बाद जब घर में खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से जो बरामद हुआ, उसने हर किसी को सन्न कर दिया.

चार दिन से गायब थीं गुरुवारी

यह घटना पंड्राशाली पुलिस स्टेशन एरिया के तुंगी गांव में हुई. 40 साल की गुरुवरी हांसदा अचानक गायब हो गईं. जब कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला, तो पड़ोसियों ने उनकी शादीशुदा बेटियों को बताया. मां की कोई खबर न मिलने पर बेटियां अपने माता-पिता के घर लौट आईं. घर में घुसने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी चिंता डर में बदल गई. दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे. उन्हें डर लगा कि कुछ गंभीर हुआ है और उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया.

घर के अंदर छिपा एक बड़ा राज़

सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम पहुंची और घर की तलाशी लेने लगी. जांच के दौरान, पुलिस को शक हुआ कि महिला अंदर घायल हो सकती है. इसके बाद, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घर के फर्श की खुदाई की गई. जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, गुरुवरी हांसदा की बॉडी जमीन के नीचे से बरामद हुई. बॉडी बहुत बुरी हालत में थी. जिस घर में परिवार रहता था, उसके फर्श के नीचे बॉडी मिलने से गांव में हड़कंप मच गया.

पति हिरासत में, कई सवाल बाकी

पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए चाईबासा सदर हॉस्पिटल भेज दिया है. गुरुवारी के पति राम हंसदा को हिरासत में लिया गया है और उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में घरेलू झगड़े का पता चला है, लेकिन हत्या का असली मकसद अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच से अब यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि गुरुवारी की मौत कैसे हुई और बॉडी को घर के फर्श के नीचे क्यों दबाना पड़ा.