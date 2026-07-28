Home > क्राइम > बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े

बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े

Jharkhand crime: झारखंड के खूंटी जिले के बिंदादिरी गांव में बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी. पुलिस ने दोनों को भीड़ से छुड़ाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले दिलदार अंसारी की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फरार साथियों और मारपीट में शामिल ग्रामीणों की पहचान शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 1:54:08 PM IST

बकरी चोरी के शक में युवक को पीट-पीटकर मार डाला
बकरी चोरी के शक में युवक को पीट-पीटकर मार डाला


Jharkhand crime: झारखंड के खूंटी जिले से मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों की भीड़ ने दो युवकों को पकड़ लिया और बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी. पुलिस ने दोनों को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटना ने एक बार फिर कानून हाथ में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराध पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बकरी चोरी का शक बना मौत की वजह

झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित बिंदादिरी गांव में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना हुई. ग्रामीणों ने बकरी चोरी के शक में दो युवकों को पकड़ लिया और उनकी लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. इस हिंसक हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना में शामिल किसी भी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

You Might Be Interested In

चार लोग कार से पहुंचे थे गांव

पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात एक कार में सवार चार लोग बिंदादिरी गांव पहुंचे थे. ग्रामीणों को उन पर बकरी चोरी की आशंका हुई. जैसे ही ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कार सवार वहां से भागने लगे. इसी दौरान ग्रामीणों ने दो युवकों को पकड़ लिया, जबकि उनके दो साथी कार लेकर मौके से फरार हो गए. इसके बाद माहौल हिंसक हो गया और भीड़ ने पकड़े गए दोनों युवकों की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई शुरू कर दी.

पुलिस ने छुड़ाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले चली गई जान

घटना की सूचना मिलते ही मुरहू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह उग्र भीड़ के बीच से दोनों युवकों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगी. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया. दूसरे घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

गुमला निवासी दिलदार अंसारी की हुई मौत

मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलदार अंसारी के रूप में हुई है. वह झारखंड के गुमला जिले के सिसई क्षेत्र का रहने वाला था. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. घायल युवक की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) मंगल सिंह जामूड़ा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल युवक के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस फरार हुए दो अन्य युवकों और घटना में इस्तेमाल कार की तलाश कर रही है. इसके साथ ही, मारपीट में शामिल ग्रामीणों की पहचान भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में पुलिस बल तैनात, जल्द गिरफ्तारी का दावा

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा. यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ हिंसा करना और कानून अपने हाथ में लेना कितना खतरनाक हो सकता है. जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी मानकर सजा देना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि कई बार निर्दोष लोगों की जान भी चली जाती है. खूंटी की यह घटना भीड़ की हिंसा पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है.

Tags: Jharkhand Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026
बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े
बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े
बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े
बकरी चोरी के शक में भीड़ बनी जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला, खूंटी की घटना कर देगी रौंगटे खड़े