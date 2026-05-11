मारपीट प्रताड़ना गौमांस खाने का दबाव…सोनू बनकर इनायत ने हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाया, फिर किया जुर्म

Jharkhand Garhwa News: झारखंड के गढ़वा में पहचान छुपाकर शादी और प्रताड़ना का मामला सामने आया है. आरोप है कि इनायत अंसारी नाम के युवक ने खुद को सोनू बताकर रांची की हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया. लेकिन घर पहुंचते ही युवती को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. पीड़िता ने धर्म परिवर्तन और गौमांस खाने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला गढ़वा के नगर उंटारी इलाके का है. रांची की रहने वाली कांति उरांव ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता के मुताबिक, हैदराबाद में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात इनायत अंसारी से हुई.

युवक पर लगाया आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक ने खुद को सोनू नाम का हिंदू और अविवाहित बताकर उससे प्रेस संबंध बनाए. फिर शादी का झांसा देकर उसे अपने घर लेकर आ गया. लेकिन घर पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई. युवती को पता चला कि सोनू असल में इनायत अंसारी है. जो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है. पीड़िता ने मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, धर्म परिवर्तन और गौमांस खाने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

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पुलिस ने क्या कहा?

वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह के मुताबिक, दोनों ने नोटरी के जरिए शादी की थी और दस्तावेजों में युवक का नाम इनायत अंसारी ही दर्ज है. फिलहाल पुलिस ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला मानने से इनकार किया है.

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महिला ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बेहद गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद उसपर गौमांस खाने का दबाव बनाया गया. महिला ने सिर्फ इनायत पर ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता पर भी आरोप लगाए. उन्होंने इनायत के पिता जहरुद्दीन अंसारी और माता मैरून बीबी पर मारपीट करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि अब उसे बुनियादी जरूरतों और खर्च के लिए भी परेशान किया जा रहा है.