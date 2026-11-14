Jharkhand Crime: महिला का पीछा किया, पकड़ कर घसीटा फिर कर डाला घिनौना कांड

Jharkhand Crime: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में महिला जिंगी बांकिरा (41) की हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह हत्या महज 500 रुपये के कर्ज को लेकर हुए विवाद के कारण हुई, जो वित्तीय विवादों के सुलझ न पाने के दुखद नतीजों को दर्शाता है. यह घटना 11 नवंबर की आधी रात के आसपास हदिमारा गांव में हुई, जब रीना गोप के पति के निधन के बाद एक रस्म निभाई जा रही थी.

मृतक जिंगी बांकिरा ने आरोपियों से 500 रुपये के उस कर्ज के बारे में सवाल किया, जो रीना गोप के दिवंगत पति पर बकाया था. जिंगी बांकिरा का पीछा किया गया, उसे घसीटा गया और लाठियों व मुक्कों से बुरी तरह पीटा गया. आरोप है कि आरोपियों में से एक कृष्णा गोप ने उसे कई बार मारा.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया है और गुरुवार को 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से खून के निशान वाले सबूत भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने शनिवार को बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 500 रुपये के विवाद को लेकर 41 वर्षीय महिला की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

जानलेवा विवाद का विवरण

उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (चक्रधरपुर) सैयद मुस्तफा हाशमी ने एक बयान में बताया कि यह घटना 11 नवंबर की आधी रात के आसपास सोनुवा थाना क्षेत्र के हदिमारा गांव में हुई. उस समय आरोपी रीना गोप (32) के घर के बाहर आग के पास बैठे थे; रीना गोप के पति का हाल ही में निधन हो गया था. अधिकारी ने बताया कि आरोपी रीना के पति पांडु गोप की ‘मर्खी’ (मृत्यु के बाद का संस्कार) पूरी करने के बाद आग ताप रहे थे, तभी पीड़िता जिंगी बांकिरा वहां पहुंची और कथित तौर पर उन्हें अपशब्द कहे.

SDPO ने बताया कि बांकिरा इस बात से नाराज थी कि रीना के दिवंगत पति पर उसके 500 रुपये बकाया थे और वह पैसे लौटाए बिना ही गुजर गया था. बांकिरा वहां से भागकर अपने घर के पीछे एक बाग में छिप गई, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया, उसे ढूंढ निकाला और उसके बाल पकड़कर सड़क तक घसीट लाए। वहां उन्होंने कथित तौर पर लाठियों और घूंसों से उस पर हमला किया. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक कृष्णा गोप ने बांकिरा के जमीन पर गिर जाने के बाद भी उसके सिर पर लाठी से छह-सात बार वार किया। चोटों के कारण बांकिरा की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: NCP Merger: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों का नहीं होगा विलय, सुप्रिया सुले ने बताई वजह

पुलिस जांच और गिरफ्तारियां

अगले दिन पीड़िता के बेटे प्रेम सिंह बांकिरा की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. हाशमी ने बताया कि मामले की जांच करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था.

यह भी पढ़ें: Attack on America: क्या अमेरिका पर हमला हुआ है? कहां छिपे डोनाल्ड ट्रंप, देश भर में उड़ानें ठप

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार को सूरज गोप (25), रघु गोप (19), गुकुल गोप उर्फ ​​लंगरू (26), रीना गोप (32), मधु गोप उर्फ ​​कोचे (सभी हादिमारा गांव के निवासी) और मनोहरपुर थाना क्षेत्र के निवासी कृष्णा गोप को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई खून से सनी लाठियां, घटनास्थल से खून के धब्बे वाली मिट्टी, चूड़ी का एक टुकड़ा और रघु गोप की खून से सनी जींस भी बरामद की है.

यह भी पढ़ें: Russell Brand: गर्लफ्रेंड के पीछे-पीछे घुस गया बॉथरूम में, रसेल ब्रांड ने ऐसा क्या किया… पार्टनर के मुंह से निकलने लगा खून