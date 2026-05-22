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Crime News: मां ने खिड़की से डेढ़ महीने की बच्चे को फेंका बाहर! मासूम की मिली ऐसी लाश; रो पड़े पुलिसकर्मी

Jharkhand Crime News: झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी आंखों से आंसू झलकने लगेंगे. दरअसल, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में, राजखरसवां और महालिमुरुप स्टेशनों के बीच, हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक मां ने अपने डेढ़ महीने के बच्चे को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया.

By: Heena Khan | Published: May 22, 2026 10:28:53 AM IST

mother threw new born from moving train,
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Jharkhand Crime News: झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी आंखों से आंसू झलकने लगेंगे. दरअसल, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में, राजखरसवां और महालिमुरुप स्टेशनों के बीच, हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक मां ने अपने डेढ़ महीने के बच्चे को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया. वहीं बता दें कि इस घटना की वजह से बच्चे की मौत हो गई. जिसके बाद मौके पर ही हड़कंप मच गया.

माँ की ममता हुई शर्मसार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना ने माँ की ममता को शर्मसार कर दिया है. एक माँ ने अपने डेढ़ महीने के बेटे को चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया. इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने दूसरे बेटे को भी फेंकने की कोशिश की, लेकिन साथी यात्रियों ने बीच-बचाव किया और महिला को रोक लिया, जिससे बच्चे की जान बच गई. जानकारी के मुताबिक यह भयानक घटना बुधवार को हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस में, राजखरसवां और महालिमुरुप स्टेशनों के बीच हुई. वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी महिला, जो अपने पति के साथ सफर कर रही थी, पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वहीँ पुलिस ने इस घटना के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया है.

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ऐसे दिया हत्या को अंजाम

सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि ट्रेन राजखरसवां और महालिमुरुप स्टेशनों के बीच के रास्ते पर तेज़ी से दौड़ रही थी. कोच के अंदर यात्री बैठे हुए थे. इस दौरान अचानक, आरोपी महिला अपनी सीट से उठी, अपने डेढ़ महीने के बेटे को खिड़की तक ले गई और उसे बाहर फेंक दिया. इससे पहले कि कोच में मौजूद बाकी यात्री समझ पाते कि क्या हो रहा है, उसने अपने दूसरे बच्चे को भी फेंकने की कोशिश की. लेकिन, यात्रियों ने तुरंत शोर मचाया और महिला को काबू कर लिया, जिससे दूसरे बच्चे की जान बच गई.

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