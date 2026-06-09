Home > क्राइम > 3 बेटियों कि गर्दन पर चला दी छुरी! गर्लफ्रेंड के चक्कर में जल्लाद बना बाप; बाल-बाल बची मां-बेटे की जान

3 बेटियों कि गर्दन पर चला दी छुरी! गर्लफ्रेंड के चक्कर में जल्लाद बना बाप; बाल-बाल बची मां-बेटे की जान

Jharkhand Crime: झारखंड के गिरिडीह ज़िले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक पिता ने बेरहमी से अपनी तीन मासूम बेटियों की सोते समय धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी.

By: Heena Khan | Published: June 9, 2026 10:01:11 AM IST

jharkhand crime news
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Jharkhand Crime: झारखंड के गिरिडीह ज़िले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक पिता ने बेरहमी से अपनी तीन मासूम बेटियों की सोते समय धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. जी हाँ! इस भयानक तिहरे हत्याकांड की वजह से, आरोपी ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो लोग वहां से भाग निकले. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह खौफनाक घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले तुरुकडीहा गाँव में हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्यारे पिता को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया.

जानें पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक, दिल दहला देने वाली ये घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुई. आम दिनों की तरह, पूरा परिवार घर के अंदर सुकून से सो रहा था लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो रात उनके लिए कैसे नर्ग बन जाएगी. दरअसल, अचानक, आरोपी पिता नंदू यादव उठा और घर में रखा एक धारदार हथियार उठा लिया. इस दौरान, उसने बिस्तर पर सो रही अपनी तीनों बेटियों पर हमला किया और एक-एक करके तीनों की गर्दन काट दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़ितों में सबसे बड़ी बेटी पल्लवी कुमारी (12) और जुड़वां बहनें रिद्धि कुमारी (6) और सिद्धि कुमारी (6) शामिल थीं. तीनों मासूम बच्चियों को संभलने या शोर मचाने का कोई मौका नहीं मिला उससे पहले ही पिता ने बेरहमी से गला काट दिया. 

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कैसे बची माँ-बेटे की जान 

बता दें कि दरिंदे की पत्नी, राधा देवी, अचानक अपनी बेटियों की चीखों और दर्द से तड़पने की आवाज़ सुनकर जाग गईं. अपनी तीनों बेटियों को खून से लथपथ और अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते देख वो कांप उठी और उनका मानसिक रूप से अस्थिर पति नंदू यादव जो हत्या के जुनून में अंधा हो चुका था उसने हथियार से अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की. लेकिन इस दौरान राधा देवी ने हिम्मत दिखाई और  उन्होंने तुरंत अपने छोटे बेटे को उठाया और जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग गईं. 

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बेरहमी से क्यों की हत्या 

जानकारी के मुताबिक, आरोपी नंदकिशोर यादव एक फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था. कुछ समय से उसके दूसरे गाँव की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे. इस रिश्ते को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था और मारपीट भी होती थी. सोमवार सुबह भी इसी बात को लेकर तनाव काफी बढ़ गया था, जिसके चलते पिता ने अपना आपा खोया और तीनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया. 

Tags: crime newsjharkhandlove affair
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