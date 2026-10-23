Jharkhand Crime: घर में हुए झगड़ा तो कुएं में लगा दी छलांग, आदमी की चीख-पुकार सुन दौड़े-दौड़े आए लोग; फिर ऐसे बचाई जान

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, गुरुवार को सतगावां थाना इलाके के बासोडीह के बल्लीमहारी गांव में घरेलू झगड़े की वजह से एक आदमी ने खौफनाक कदम उठाया और कुएं में जा कूदा. वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, गांव वालों की तुरंत कार्रवाई से उसकी जान बच गई. उन्होंने करीब 45 साल के शंभू राजवंशी, जो स्वर्गीय चांदो राजवंशी के पिता हैं, उनको कुएं से बाहर निकाल लिया.

ऐसे बची जान

बता दें कि इस मामले को लेकर गांव वालों का कहना है कि शंभू राजवंशी बासोडीह मार्केट में एक चिकन की दुकान पर काम करता है. गुरुवार को घरेलू तनाव और कलह के बीच उसने गांव के पास कुएं में छलांग लगा दी. गांव वालों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि उस समय वो नशे में पूरी तरह से धुत था. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आस-पास के गांव वालों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और उसे कुएं से बाहर निकाला. किस्मत से, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई.

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ऐसे शांत हुआ मामला

बता दें कि घटना के बाद, गांव वालों ने आपसी समझ से मामला सुलझा लिया. गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना के बारे में लोकल पुलिस स्टेशन में कोई ऑफिशियल केस दर्ज नहीं कराया गया है. गांव वालों की तत्परता की वजह से उस व्यक्ति को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

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