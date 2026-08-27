पति को देती थी नींद की गोली, फिर उसी बेड पर प्रेमी संग मनाती रंगरलियां; दो महीने तक ससुराल में ही चल रहा था गंदा खेल

Jhansi News | Love Affair: अफ्फेर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वहीं अब उत्तर उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दरअसल, यहां शादी के सिर्फ़ दो महीने बाद ही एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा. प्रेमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पति का कहना है कि शादी के दो दिन बाद से ही उसकी पत्नी उसके खाने में नशीली दवाएं मिला रही थी. इतना ही नहीं, उसका साफ कहना है कि अब वो किसी भी हाल में उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसे डर है कि वो उसकी चाय में ज़हर मिला सकती है या उसकी लाश को किसी ड्रम में भरकर ठिकाने लगा सकती है.

पत्नी संग बैडरूम था प्रेमी

बता दें कि 2 महीने पहले ही इस जोड़े ने शादी रचाई थी. वहीं शादी के एक महीने बाद ही उन्हें कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, जिससे उन्हें शक हुआ कि उनकी पत्नी उनके खाने में कुछ मिला रही है. इसे लेकर पति का कहना है कि, उन्होंने सावधानी बरती और पाया कि उनके सो जाने के बाद पत्नी फ़ोन पर किसी से बात करती थी और उनके घर से निकलने के बाद एक युवक अक्सर घर आ जाता था. इसके बाद उन्होंने दूसरों से नज़र रखने को कहा. 23 अगस्त को वो एक दुर्घटना में घायल रिश्तेदार से मिलने घर से निकले. जब उन्हें सूचना मिली कि एक युवक उनके घर में घुसा है, तो वो वापस लौटे और दोनों को बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा.

मौत का सता रहा डर

पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी का परिवार उसे ही दोषी ठहरा रहा है और पत्नी के साथ फिर से रहने का दबाव बना रहा है. वो ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जो पत्नी नशीली दवाएं दे सकती है, वह आगे चलकर उन्हें ज़हर देकर मार भी सकती है और उनकी लाश ड्रम में मिल सकती है. पेशे से प्राइवेट बैंक में चपरासी का काम करने वाले राकेश ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

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