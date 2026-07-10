Home > क्राइम > गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…

गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…

Jhansi Crime News: झांसी पुलिस ने फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया. आरोपी AI दुल्हन की तस्वीरें भेजकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुषों को प्रेमजाल में फंसाते, शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करते.

By: Preeti Rajput | Published: July 10, 2026 3:33:09 PM IST

झांसी पुलिस ने फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया.
झांसी पुलिस ने फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया.


Jhansi Crime News: “हैलो… आपकी प्रोफाइल देखी, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं भी शादी करना चाहती हूं” फोन पर आई इस एक कॉल ने न जाने कितने लोगों के सपनों को उम्मीद से भर दिया. फिर वॉट्सऐप पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर, घंटों तक चलने वाली मीठी बातें और शादी के सुनहरे वादे. सब कुछ किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसा लग रहा था. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी. जिस ‘दुल्हन’ पर लोग भरोसा कर बैठे थे, वह कोई असली लड़की नहीं, बल्कि AI से बनाई गई तस्वीरों और फर्जी पहचान के सहारे चल रहे एक शातिर कॉल सेंटर के जाल का हिस्सा थी, जिसका मकसद सिर्फ एक था, शादी का सपना दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करना.

अविवाहित पुरुषों को बनाया निशाना 

झांसी पुलिस ने एक ऐसी ही गैंग का पर्दाफाश किया गया है. यह गैंग पिछले तीन-चार साल से पूरे देश के 40 से अधिक अविवाहित पुरुषों को निशाना बना रहा था. पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गैंग सबसे पहले मैट्रिमोनियल विज्ञापनों को खंगालता था. वहां से पुरुषों के मोबाइल नंबर निकाले जाते थे. फिर शुरू होता आथ ‘ऑपरेशन मोहब्बत’… कुछ समय बाद उस नंबर पर कॉल की जाती थी. बात इतनी भरोसेमंद से होती थी कि लोग उसपर आसानी से भरोसा कर लेते थे.

You Might Be Interested In

AI से बनाई जाती थी तस्वीर 

बातचीत के बाद वॉट्सऐप पर एक खूबसूरत बच्ची की तस्वीर भेजी जाती थी. पुलिस के अनुसार, ये तस्वीर AI की मदद से बनाई जाती थी. ताकी सामने वाले की पसंद के मुताबिक लड़की दिख सकें. पुलिस के जांच के मुताबिक, इस काम के लिए कॉल सेंटर में 9 महिलाएं काम करती थीं. उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी. जांच में पता लगा है कि क्या बोलना है? किस तरह बात करनी है? सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. 

कॉल सेंटर में फर्जी खेल 

पुलिस के अनुसार, कई बार अश्लील बातें भी की जाती थी. लेकिन जिस व्यक्ति को लगता था कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा उसके हर शब्द रिकॉर्ड कर लिए जाते थे. जब भी पीड़िता शादी की तारीख या मुलाकात की बात करता, तब असली खेल शुरू होता था. गैंग उसकी रिकॉर्डिंग के बदले पैसे की मांग करता था. अगर पैसे नहीं दिए जाते, तो फिर रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी जाती थी. पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि, इसी तरीके से कई लोगों से पैसे हड़प लिए थए. यह पूरा नेटवर्क झांसी के एक मकान से चल रहा था. नवाबाद थाना पुलिस और साइबर क्राइम टीम को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. जांच के मुताबिक, राय कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारा गया था. पुलिस जब भीतर पहुंची तो किसी सामन्य माहौल मौजूद था. मोबाइल फोन, लैपटॉप, रजिस्टर और कई महिलाएं कॉल पर बिजी थीं. छापे में 9 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं. मौके से 26 मोबाइल फोन, सोने-चांदी के आभूषण समेत कई चीजें बरामद की गई हैं. पुलिस के मुताबिक, करीब 41 लाक रुपये का लेन देन रजिस्टर में मिला है. 

झांसी में शुरू किया फर्जी कॉल सेंटर

पूछताछ में मुख्य आरोपी सोहिल साहू और हलधर साहू ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पहले वहां इस तरह का फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर चलाने का तरीका सीखा. इसके बाद वे झांसी आए और आकांक्षा नाम की एक महिला के साथ मिलकर **’शादी संस्था डॉट कॉम’** के नाम से कॉल सेंटर शुरू कर दिया. धीरे-धीरे उन्होंने झांसी की कई महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया और पूरा गिरोह तैयार कर लिया.

पुलिस ने क्या बताया?

साइबर क्राइम की अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान ने बताया कि यह गिरोह उन 40 साल से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुषों को निशाना बनाता था, जो अखबार में शादी के लिए विज्ञापन देते थे. आरोपी पहले AI से बनाई गई लड़की की तस्वीर भेजते, फिर फोन और वॉट्सऐप पर बातचीत करके भरोसा जीतते. जब सामने वाला शादी की उम्मीद करने लगता, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग या चैट दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता और पैसों की मांग की जाती थी.

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक देशभर में कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है. जिस तस्वीर को देखकर लोग अपनी होने वाली दुल्हन समझ रहे थे, वह किसी असली लड़की की नहीं, बल्कि AI से बनाई गई थी. जिस आवाज पर उन्होंने भरोसा किया, उसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था. और जिस रिश्ते को वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मान रहे थे, वह सिर्फ लोगों को ठगने और ब्लैकमेल करने की साजिश थी. झांसी पुलिस ने इस पूरे फर्जी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है.

ये भी पढ़ें: गर्दन की धड़ से अलग और जलाया चेहरा! मुरादाबाद में मां-बेटे के साथ हैवानियत; जेठ-पति पर घूमी शक की सुई

कुल्हाड़ी से कर दिए टुकड़े-टुकड़े! मिनटों में छीन ली दादा-पोते की जिंदगी, ऐसे बहा घर के दो सदस्यों का खून

Tags: AI FraudAI Generated Bride PhotosJhansi Fake Call Centermatrimonial scam
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026
गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…
गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…
गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…
गंदी-गंदी बातें कर जगा देगी ऐसी Feeling, शादी के दोड़े चले आते थे मर्द; फिर दुल्हन…