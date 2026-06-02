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सोते रहे ज्वेलरी कारोबारी, चोर ले उड़े करोड़ों का सोना; 6 महीने पहले सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में हुईं चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Siddheshwar Express Theft: मुंबई रेलवे क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो चलती ट्रेन में सो रहे एक ज्वेलरी व्यापारी का ट्रॉली बैग चुराकर करोड़ों रुपये के सोने के गहने लेकर फरार हो गया था.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 10:20:20 PM IST

6 महीने पहले सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में हुईं चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
6 महीने पहले सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में हुईं चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश


Mumbai Railway Crime Branch: मुंबई रेलवे क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो चलती ट्रेन में सो रहे एक ज्वेलरी व्यापारी का ट्रॉली बैग चुराकर करोड़ों रुपये के सोने के गहने लेकर फरार हो गया था. इस सनसनीखेज मामले में, पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 1.0985 किलोग्राम वजन की तीन सोने की ईंटें बरामद की हैं, जिनकी कीमत ₹1,62,27,500 है.

लगभग छह महीने तक चले एक ऑपरेशन के बाद, पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों से मिली जानकारी की मदद से इस संगठित गिरोह का पता लगाने में सफलता हासिल की. ​​इस मामले के संबंध में कुल 10 आरोपियों की पहचान की गई है, जबकि बाकी फरार संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है.

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आरोपियों ने कैसे चोरी को दिया अंजाम?

जानकारी के मुताबिक, अभयकुमार मदनलाल जैन, मुंबई के गोरेगांव के रहने वाले और सोने के गहनों के व्यापारी सोलापुर से कल्याण तक सिद्धेश्वर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12116) में यात्रा कर रहे थे, और कोच A-1 में सीट नंबर 49 पर बैठे थे. यात्रा के दौरान, उन्होंने अपने दो ट्रॉली बैगों को अपनी सीट के नीचे लगे हुकों से जंजीर और ताले से बांधकर सुरक्षित कर लिया था.  इन बैगों में लाखों रुपये के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान रखे थे. 

हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर जब व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था उन शातिर चोरों ने उसके ट्रॉली बैग चुरा लिए और मौके से फरार हो गए. अगली सुबह चोरी का पता चलने पर, कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(c) के तहत एक मामला दर्ज किया गया.

जांच का जिम्मा रेलवे क्राइम ब्रांच को सौंपा गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर एम. राकेश कलासागर और पुलिस उपायुक्त प्रज्ञा ज़ेडगे ने जांच का जिम्मा रेलवे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत जांच शुरू की और सोलापुर और कल्याण के बीच सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जिन-जिन रेलवे स्टेशनों पर रुकी थी, उन सभी के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की.

इसके अलावा, सोलापुर बुलियन मार्केट में लगे सर्विलांस कैमरों के फुटेज की भी छानबीन की गई. विस्तृत जांच के बाद, पुलिस ने एक संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों का पर्दाफाश किया; जांच में आखिरकार कुल 10 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि CCTV फुटेज के अलावा, आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं था.

संदिग्धों की तस्वीरें दिखाईं और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई

इसके बावजूद, रेलवे क्राइम ब्रांच ने मुखबिरों को संदिग्धों की तस्वीरें दिखाईं और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई. जांच से पता चला कि आरोपी सोलापुर जिले के माढा तालुका और आस-पास के गांवों के रहने वाले थे.

आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई:

  • रमेश बालू डिकोले
  •  फूलचंद उर्फ ​​परमेश्वर उर्फ ​​सरपंच छगन गुंजाल
  •  दिलीप साहेबराव गुंजाल
  • धनराज उर्फ ​​धनंजय उर्फ ​​धन्या गुंजाल
  •  हीरा उर्फ ​​दीपक गुंजाल
  • सुरेश उर्फ ​​लाल्या गुंजाल
  • पुणेकर उर्फ ​​शिवन्या सीताराम डिकोले
  • सागर गोपाल डिकोले
  •  विकास डिकोले
  •  भारत रामा काले

इसके बाद, स्थानीय पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और दंगा नियंत्रण दस्ते की मदद से, रेलवे क्राइम ब्रांच ने सोलापुर जिले के बरलोनी, कावहे और वडशिंगे गांवों में कई जगहों पर एक साथ कई छापे मारे. लगभग छह महीने तक, आरोपियों का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईं. आखिरकार, पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही.

गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं

  • रमेश बालू डिकोले
  • फूलचंद उर्फ ​​परमेश्वर उर्फ ​​सरपंच छगन गुंजाल
  •  धनराज उर्फ ​​धनंजय गुंजाल
  • पुणेकर उर्फ ​​शिवन्या सीताराम डिकोले

पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने चोरी किए गए सोने को पिघलाकर उसकी ईंटें बनाने की बात कबूल की. ​​इस जानकारी के आधार पर, पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे और चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया.

बरामद की गई चीज़ों में शामिल थीं

  • 250 ग्राम वज़नी सोने की एक ईंट, जिसकी कीमत ₹35 लाख है.
  • 548.5 ग्राम वज़नी सोने की दूसरी ईंट, जिसकी कीमत ₹82,27,500 है.
  •  300 ग्राम वज़नी सोने की तीसरी ईंट, जिसकी कीमत ₹45 लाख है.

 कुल मिलाकर, पुलिस ने 1 किलोग्राम और 98.5 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत ₹1,62,27,500 है. रेलवे क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह गिरोह उन व्यापारियों और यात्रियों को निशाना बनाता था जो ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करते थे.

गिरोह के सदस्यों की यात्रियों पर रहती थी पैनी नजर

गिरोह के सदस्य सबसे पहले यात्रियों की हरकतों पर पैनी नजर रखते थे; फिर, जैसे ही यात्री सो जाते थे, वे मौका पाकर उनका कीमती सामान चुरा लेते और वहां से फरार हो जाते थे. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है और इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस समूह ने देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह के अपराध किए हैं.

चलती ट्रेनों से करोड़ों रुपये का सोना चुराना, और उसके बाद उसकी पहचान मिटाने के लिए उसे पिघलाने की कोशिश करना ऐसी शातिर चालों के बावजूद, यह दुस्साहसी गिरोह मुंबई रेलवे क्राइम ब्रांच द्वारा छह महीने तक चली जांच से बच नहीं पाया. पुलिस ने न केवल करोड़ों रुपये का सोना बरामद किया है, बल्कि इस संगठित गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Tags: crimemumbai
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