Most Dangerous Serial Killer: दुष्कर्म करके खा जाता बॉडी पार्ट्स, मिली थी 900 साल की सजा; ये है दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर

Most Dangerous Serial Killer: दुनिया में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, लेकिन इतिहास ने कुछ ऐसे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स भी देखे हैं जिन्हें इतिहास कभी नहीं भूल सकता. उनके काम इतने गंभीर थे कि कानून भी उन्हें ठीक से सज़ा नहीं दे सका. आइए दुनिया के कुछ सबसे बदनाम सीरियल किलर्स के बारे में जानें, जिनकी कहानियाँ किसी हॉरर शो से कम नहीं हैं.

टेड बंडी

टेड बंडी 1970 के दशक का एक सीरियल किलर था, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था. वह ज़्यादातर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को टारगेट करता था. वह उनका रेप करता और फिर उन्हें मार डालता. रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने 36 लड़कियों की हत्या की. हालाँकि, यह भी कहा जाता है कि कई और हत्याएँ अभी भी अनजान हैं. उसे कोलोराडो में किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह भाग निकला और फिर अपनी हत्याएँ जारी रखने के लिए फ्लोरिडा चला गया. इस पागल किलर की गिरफ्तारी के बाद, उसका कोर्ट ट्रायल टीवी पर दिखाया गया. बाद में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और इलेक्ट्रिक चेयर पर लटकाकर मार डाला गया.

पेड्रो लोपेज (एंडीज का मॉन्स्टर)

इस खतरनाक क्रिमिनल ने कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में लगभग 300 हत्याएं कीं. इनमें से एक तिहाई हत्याएं वहां की मूल निवासी महिलाओं की थीं. जब 1980 में लोपेज को अरेस्ट किया गया, तो पुलिस को 50 टीनएज लड़कियों की लाशें मिलीं. बाद में उसने इक्वाडोर में 110 और कोलंबिया में 240 मर्डर कबूल किए. उसे एंडीज का मॉन्स्टर कहा जाता था. कई मर्डर करने के बावजूद, उसे सिर्फ़ 20 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया. अब उसका कोई अता-पता नहीं है.

जेफ़री डेहमर (18 साल की उम्र में पहला मर्डर)

जेफरी डेहमर ने अपना पहला मर्डर तब किया जब वह सिर्फ 18 साल का था. इस क्राइम के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया. कुछ दिनों बाद, वह जेल से भाग गया और मर्डर का अपना सिलसिला फिर से शुरू कर दिया. उसने औरतों के साथ रेप भी किया. उन्हें मारने के बाद, वह उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देता था और कई बॉडी पार्ट्स खा भी लेता था. दोबारा अरेस्ट होने पर पता चला कि उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था. उसने लगभग 17 आदमियों का भी मर्डर किया था. दूसरी बार अरेस्ट होने के बाद, उसे 900 साल जेल की सज़ा सुनाई गई. लेकिन, एक दूसरे कैदी ने जेल में उसका मर्डर कर दिया.

हेरोल्ड शिपमैन

वह एक डॉक्टर था जिसे बाद में “डॉक्टर डेथ” के नाम से जाना जाने लगा. उसने लगभग 218 मरीज़ों का मर्डर किया था. उसने 1972 से 1998 तक लंदन में प्रैक्टिस की. उसके जुर्म तब सामने आए जब कई लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की. इससे पहले, उसने सैकड़ों लोगों को मारा था. मारने के बाद, वह लाशें मरीज़ों के परिवारों को सौंप देता था. उसने ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को मारा. उसे उम्रकैद की सज़ा हुई लेकिन उसने जेल में सुसाइड कर लिया.

जैक द रिपर

इस खतरनाक सीरियल किलर ने 1800 के आस-पास लंदन में अपने कारनामों से सनसनी मचा दी थी. उसका असली नाम अभी भी पता नहीं है. खास बात यह है कि उसने सिर्फ़ प्रॉस्टिट्यूट को मारा था. वह मर्डर के बाद लाशों के टुकड़े-टुकड़े कर देता था. पुलिस को शक था कि कातिल एक सर्जन है. उसने पुलिस को चिट्ठी लिखकर अपने कारनामों के बारे में बताया. यह चालाक कातिल कभी अरेस्ट नहीं हुआ.