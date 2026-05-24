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कौन था जेफरी डामर? जवान लड़कों को मार बुझता था हवस की प्यास; 17 हत्याएं करने वाले का कैसे हुआ खौफनाक अंत

Jeffrey Dahmer Story: आज हम जानेंगे अमेरिका के बेहद खतरनाक सीरियल किलर जेफरी डामर की कहानी, जो कि एक गे था और लड़कों को अपना शिकार बनाता था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह दरिंदा कैसे लड़कों को अपने जाल में फंसाता था और इसका जेल में अंत कैसे हुआ.

By: Shristi S | Published: May 24, 2026 5:28:31 PM IST

कौन था जेफरी डामर? जवान लड़कों को मार बुझता था हवस की प्यास
कौन था जेफरी डामर? जवान लड़कों को मार बुझता था हवस की प्यास


Jeffrey Dahmer Serial Killer: आज हम क्राइम की इस स्टोरी में भारत के जुर्म की नहीं बल्कि, अमेरिका के एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर की बात करने वाले है. जिसके लिए किसी की जान लेना महज एक खेल था. उसका नाम है जेफरी डामर. वह एक ऐसा हवस का पुजारी था, जो लड़कों को अपना शिकार बनाता था. 

जेफरी डामर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को पर्दे पर उतारा गया. उसके जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज Netflix पर रिलीज हुई, जिसका नाम था Monster: The Jeffrey Dahmer Story. इस सीरीज ने जेफरी डामर एक गे सीरियल किलर की कहानी के हर पहलू को दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की. ऐसे में चलिए विस्तार से जाने इस दरिंदे की पूरी कहानी.

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जेफरी डामर कौन था?

जेफरी डामर का जन्म 21 मई, 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था. उसके पिता, लियोनेल हर्बर्ट डामर, एक रिसर्च केमिस्ट थे. कहा जाता है कि बचपन से ही उसके माता-पिता ने उस पर बहुत कम ध्यान दिया. माता-पिता की इस अनदेखी और ध्यान न मिलने की वजह से, जेफरी अक्सर खुद को अकेला और तन्हा महसूस करता था.

हालांकि जेफरी कभी एक हंसमुख बच्चा हुआ करता था, लेकिन अपने चौथे जन्मदिन से कुछ समय पहले ही उसकी एक सर्जरी हुई, इस अनुभव ने उसे और भी ज़्यादा गुमसुम और अंतर्मुखी बना दिया. स्कूल में, उसे आम तौर पर एक डरपोक बच्चा माना जाता था.

उसने पहली हत्या कैसे की? 

18 साल की उम्र में खास तौर पर 1978 में जेफरी ने पहली हत्या की. दरअसल, किशोरावस्था में पहुंचने पर जेफरी को एहसास हुआ कि वह समलैंगिक है. लड़कियों के बजाय लड़कों में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी. उसे एक खास तरह के लड़कों के प्रति विशेष आकर्षण महसूस होता था. ऐसा ही एक लड़का था स्टीवन हिक्स, जिसे जेफ़्री पसंद करने लगा था. उसकी मुलाक़ात स्टीवन से एक रॉक कॉन्सर्ट के पास हुई.

उसने उस नौजवान को अपने घर पर बीयर पीने के लिए बुलाया, और वह मान गया. कुछ बीयर पीने के बाद, स्टीवन ने कहा कि वह घर जाना चाहता है, लेकिन डामर ऐसा नहीं चाहता था. नतीजतन, उसने 4.5 किलोग्राम के डंबल से स्टीवन के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी. लड़के की मौत के बाद, डामर ने उसके कपड़े उतार दिए और उसकी बेजान लाश के ऊपर खड़े होकर हस्तमैथुन किया. इसके बाद, उसने स्टीवन के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को कूड़े के थैलों में भरा और उन्हें कहीं छिपा दिया.

जेफरी ने 17 लड़कों की हत्या की थी

रिपोर्टों के अनुसार, 1978 और 1991 के बीच, जेफरी डामर ने 17 समलैंगिक पुरुषों और लड़कों की हत्या की. उसके कुछ पीड़ित तो महज 14 साल के थे. अपने पीड़ितों की हत्या करने के बाद, वह उनसे यादगार चीज़ें भी जमा करता था. बताया जाता है कि उसने मुख्य रूप से अश्वेत, एशियाई और लातीनी पुरुषों को निशाना बनाया. डामर आमतौर पर अपने पीड़ितों को समलैंगिक बार, शॉपिंग मॉल और बस स्टॉप से ​​चुनता था. वह इन लोगों को पैसे या सेक्स का लालच देकर अपने घर बुलाता था, उन्हें शराब और नशीले पदार्थ पिलाता था, और फिर उनकी हत्या कर देता था.

पीड़ितों की हत्या के बाद, वह उनके शवों के साथ यौन कृत्य करता था. जब उसकी हवस शांत हो जाती थी, तो वह उनके शवों के टुकड़े-टुकड़े कर देता था. कई मौकों पर, वह शरीर का कोई खास अंग जैसे सिर या गुप्तांग एक यादगार निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता था. वह अपने पीड़ितों की हड्डियां एक 57-गैलन वाले ड्रम में डाल देता था, जिसे उसने खास तौर पर सबूत मिटाने के मकसद से रखा हुआ था.

एक जीवित पीड़ित के सिर में एसिड का इंजेक्शन लगाया

डामर की हत्या करने के तरीके सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले थे. एक बार, उसने एरोल लिंडसे नाम के 19 साल के एक युवक को निशाना बनाया. डामर ने जीवित पीड़ित की खोपड़ी में एक छेद किया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई. यह भी आरोप है कि वह अपने पीड़ितों के शवों के कुछ हिस्से खा भी जाता था.

सेना में रहते हुए यौन हमले किए

जेफरी डामर एक ऐसी बेकाबू यौन सनक से ग्रस्त प्रतीत होता था, जो कभी शांत नहीं होती थी. अमेरिकी सेना में अपने कार्यकाल के दौरान, उसने तीन लोगों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया, जिनमें से एक उसके पिछले पीड़ित का भाई था. जब भी वह किसी पीड़ित को निशाना बनाता था, तो वह इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि पीछे कोई भी ऐसा सबूत न छूटे, जो उसे फंसा सके.

अपराधों के दौरान तस्वीरें खींचीं

हत्याओं के दौरान, जेफरी डामर पीड़ितों की तस्वीरें भी खींचता था. ये तस्वीरें ज़्यादातर उसकी ड्रेसिंग टेबल पर और उसके फ्रीजर के अंदर रखी होती थीं. रिपोर्टों के अनुसार, इस संग्रह में पुरुषों की तस्वीरें शामिल थीं कुछ कपड़े पहने हुए, तो कुछ नग्न अवस्था में, जो अलग-अलग पोज दे रहे होते थे; साथ ही, इसमें शरीर के कटे हुए अंगों को दर्शाने वाली तस्वीरें भी थीं. यह भी बताया जाता है कि जेफरी पीड़ितों के मृत शरीरों को यौन मुद्राओं में व्यवस्थित करता था और फिर उनकी तस्वीरें खींचता था. 

जेफ़री डामर की जेल में हत्या कर दी गई

गिरफ़्तारी के बाद, उसे कई मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जिसे उसे लगातार भुगतना था. इसका मतलब था कि उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी थी. हालांकि, कोलंबिया करेक्शनल फ़ैसिलिटी में तीन साल और चार महीने बिताने के बाद, उसकी हत्या कर दी गई.

28 नवंबर, 1994 को, डामर को उसके एक साथी कैदी, क्रिस्टोफ़र स्कार्वर ने एक लोहे के डंबल से पीट-पीटकर मार डाला. जेल में रहने के दौरान, डामर ने अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया था. ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने उसे आखिरकार ठीक उन तस्वीरों की वजह से ही पकड़ा था, जो उसने खींची थीं.

Tags: AmericacrimeSerial Killer
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