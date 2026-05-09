पहले करता था बच्चों का यौन शोषण, फिर हत्या कर तेजाब से… कैसे पाकिस्तान के एक रसूखदार पिता का बेटा बना शातिर अपराधी?

Javed Iqbal Pakistani Serial Killer: पाकिस्तान में करीब 26 साल पहले दिन था 30 दिसंबर 1999, जब जावेद इकबाल के नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था. वह व्यक्ति 20वीं सदी के सबसे बेरहम सीरियल किलर में से एक था. 100 बच्चों की हत्या करने के बाद, उसने खुद पाकिस्तान के एक जाने-माने उर्दू अखबार जंग को इंटरव्यू दिया. उस इंटरव्यू में उसने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया: मैंने 100 बच्चों को मार डाला है.

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उस सीरियल किलर के बारे में जिसने 100 बच्चों की हत्या की और इसके साथ ही एक डायरी भी बनाई जिसमें उसने उन बच्चों का रिकॉर्ड रखा और अपना गुनाह कबूल किया. आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण उसने ऐसा जघन्य अपराध किया.

रिपोर्टर को लिखे निजी खत के ज़रिए सामने आया कबूलनामा

जावेद इक़बाल एक साइकोपैथिक किलर था. वह बच्चों को फंसाने के लिए कई तरह के धोखे वाले तरीके अपनाता था, उनकी हत्या करता था, और उनके नाम-पते बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड करता था. 1998 और 1999 के बीच, उसने 100 बच्चों की हत्या की. इसके बाद, उसने अपनी मर्ज़ी से पहले पुलिस के सामने, और फिर मीडिया के सामने आकर अपने गुनाहों का कबूलनामा किया.

यह घटना 2 दिसंबर, 1999 को हुई, जब बच्चों की तस्वीरों से भरा एक खत पाकिस्तान के मशहूर अखबार जंग के दफ्तर पहुंचा. क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती को शुरू में लगा कि कोई बस मज़ाक कर रहा है; लेकिन, जल्द ही उन्हें खत में लिखी बातों पर यकीन होने लगा. खत में बहुत ही विस्तार से और साफ-साफ बताया गया था कि बच्चों को कैसे घर के अंदर फंसाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई.

जांच के लिए रिपोर्टर जब घर में घुसा तो सन्न रह गया

जब रिपोर्टर जांच करने के लिए खत में दिए गए पते पर पहुंचा, तो उसे घर पर ताला लगा मिला। दो मीटर ऊंची दीवार फांदकर घर में घुसने के बाद, रिपोर्टर पूरी तरह से सन्न रह गया. घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा खत में बताया गया था. फर्श पर एक बैग पड़ा था, जिसमें बच्चों के कपड़ों और जूतों के अलग-अलग बंडल रखे थे. वहां एक नीले रंग का कनस्तर भी था; जैसे ही उसका ढक्कन हटाया गया, हवा में एक तेज़, तीखी बदबू फैल गई. कनस्तर के अंदर बच्चों के शरीर के अंगों के आधे-गले हुए अवशेष पड़े थे, जो तेज़ाब से गल गए थे.

इक़बाल की डायरी में लिखे पतों का इस्तेमाल करके, एक रिपोर्टर ने कई लापता बच्चों के परिवारों से संपर्क किया ताकि इन दावों की सच्चाई की पुष्टि की जा सके. ठीक अगले ही दिन 3 दिसंबर, 1999 को अखबार के पहले पन्ने की हेडलाइन ने सबको चौंका दिया जिसमें लिखा था कि एक आदमी का दावा: मैंने 100 बच्चों की हत्या की है.

इस रिपोर्ट के साथ ही, अखबार ने उन बच्चों में से 57 की तस्वीरें भी छापीं. इस खुलासे ने पूरे देश में अफरा-तफरी और दहशत मचा दी. इकबाल के घर से बरामद कपड़ों और जूतों के बंडल पुलिस स्टेशन लाए गए. जैसे-जैसे यह खबर फैली, लाहौर का शाहबाग पुलिस स्टेशन शोक में डूबे रिश्तेदारों से भर गया. अपने बच्चों के कपड़े पहचानकर, कई मांएं सदमे से बेहोश हो गईं, जबकि पिताओं ने बदला लेने की कसम खाई.

हत्यारे ने ठीक एक महीने पहले पुलिस को एक खत लिखा था

जब हत्यारे की तलाश शुरू हुई, तो यह बात सामने आई कि इस खुलासे से ठीक एक महीना पहले अपराधी ने असल में पुलिस को एक खत लिखा था, जिसमें उसने अपने जघन्य अपराधों को कबूल किया था. जब नवंबर 1999 के आखिर में 100 बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला एक खत पुलिस के पास पहुंचा, तो DSP तारिक कंबोह जांच के लिए संदिग्ध के घर गए; लेकिन, उनका रवैया गंभीर नहीं था. पुलिस ने उसके तीन कमरों वाले घर के अंदर कदम रखना भी ज़रूरी नहीं समझा. जब पुलिस ने जावेद से पूछताछ की, तो उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और धमकी दी कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह खुद को गोली मार लेगा. नतीजतन, पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति मानकर बात को टाल दिया और स्टेशन लौट आई.

एक रसूखदार व्यापारी पिता का बेटा कैसे बना शातिर अपराधी

जावेद इकबाल, एक सीरियल किलर, एक जाने-माने व्यापारी का बेटा था, जिसका उस इलाके में काफी दबदबा था. इकबाल अपने छह भाइयों में चौथे नंबर पर था. 1978 में, जावेद इकबाल ने स्टील ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए दो विला-शैली के घरों में से एक में रहने लगा. वह उस घर में कई लड़कों के साथ रहता था, जिनके बारे में उसका दावा था कि वे उसके कर्मचारी हैं. आरोप है कि वह अपने घर की चारदीवारी के भीतर बच्चों का यौन शोषण करता था; जब उसके परिवार वालों को आखिरकार इन अत्याचारों के बारे में पता चला, तो उन्हें रोकने के लिए दखल देने के बजाय, उन्होंने बस वह इलाका छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गए.

1990 के दशक के आखिर में, एक व्यक्ति ने शाहबाग पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जावेद इक़बाल ने उसके बेटे का यौन शोषण किया है. जब पुलिस इक़बाल का पता नहीं लगा पाई, तो उन्होंने उसके पिता और उसके एक भाई को स्टेशन पर हिरासत में ले लिया. जब इक़बाल लगभग सात दिनों तक पुलिस स्टेशन में हाज़िर नहीं हुआ, तो आठवें दिन पुलिस ने उसके घर से एक बच्चे को हिरासत में ले लिया. उस बच्चे को बचाने के लिए, इक़बाल तुरंत मौके पर पहुंचा और अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

जावेद इक़बाल समलैंगिक था. सामाजिक वर्जनाओं के कारण, वह अपने जीवन के इस पहलू पर अपने परिवार से बात नहीं कर पाता था. इसी बीच, 17 साल की उम्र में, उस पर पहली बार एक बच्चे के यौन शोषण का आरोप लगा और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस को दिए अपने बयानों में, उसने बताया कि जब भी उसकी मां उससे मिलने आती थी, तो उसे देखते ही वह फूट-फूटकर रोने लगती थी. तभी उसने यह ठान लिया कि वह 100 मांओं को की गोद सुनी कर उन्हें भी रुलाएगा. मैं अपनी मां का बदला तभी लूंगा, जब मैं 100 माओं को रुला दूंगा.

एक वीडियो गेम की दुकान खोली और एक मैगज़ीन शुरू की

जो लोग जावेद इक़बाल को जानते थे, वे उन्हें बेहद तेज़ दिमाग़ वाला बताते थे. समाज के ताने-बाने को बेहतर बनाने की चाहत से प्रेरित होकर, उन्होंने कई तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया. एक समय तो उसने एक मासिक मैगज़ीन भी शुरू की. इस मैगज़ीन का नाम एंटी-करप्शन क्राइम था. इसके पन्नों में, उसने पुलिस की बहादुरी की कहानियां छापीं और विभाग की खूब तारीफ़ की. उसने दो दर्जन से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों के इंटरव्यू लिए, जिनमें एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) और एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) भी शामिल थे.

अपने कारोबारी कामों के अलावा, उन्हें बस एक ही और जुनून सवार था: आस-पड़ोस के बच्चों का यौन शोषण करना. इसे अंजाम देने के लिए, उसने कई तरह की चालाक तरकीबें अपनाईं. शादबाग़ इलाके में एक वीडियो गेम पार्लर खोला. अपनी दुकान पर आने वाले बच्चों को लुभाने के लिए, वह जान-बूझकर जमीन पर 100 रुपये का नोट गिरा देता था. जो भी बच्चा उस नोट को उठाकर अपनी जेब में रख लेता था, उसे वह दुकान के एक सुनसान हिस्से में ले जाते था, जहां वह उसका यौन शोषण करता और उसके बाद, वह वही पैसे उस बच्चे को वापस दे देता था, जिसका उसने अभी-अभी शोषण किया था.

लोगों ने अपने बच्चों को उसकी दुकान पर भेजना बंद कर दिया

जब लोगों ने आखिरकार अपने बच्चों को उसकी दुकान पर भेजना बंद कर दिया, तो उन्होंने बच्चों को वापस लुभाने की कोशिश में एक मछलीघर और बाद में, एक जिम खोला. 1990 के दशक में, उसने एक एयर-कंडीशन्ड प्री-स्कूल भी खोला.

एक बार, उसने शादबाग़ के एक जाने-माने व्यक्ति के बेटे का यौन शोषण किया. समाज के बुज़ुर्गों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, और यह मामला स्थानीय पंचायत के सामने लाया गया. इक़बाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सबके सामने कसम खाई यहां तक कि उसने स्टांप पेपर पर लिखकर भी दिया कि वह दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे. इसके बाद, इस दस्तखत वाले स्टांप पेपर की फोटोकॉपी पूरे इलाके में बांटी गईं. इन घटनाओं के बाद, उसने अपना घर बेच दिया और लाहौर के कसूरपुरा में 16 रवि रोड पर एक प्रॉपर्टी खरीदी. यहीं पर उसने कई महंगी गाड़ियां खरीदीं और इन्हीं दीवारों के भीतर, उसने 100 बच्चों की हत्या कर दी.

इकबाल ने हर हत्या का पूरा रिकॉर्ड लिख कर रखा

इकबाल ने समाज के हर तबके के बच्चों को अपना निशाना बनाया उन बच्चों से लेकर जो पार्कों में खेलते थे, उन बच्चों तक जो सड़कों पर रहते थे. वह उन्हें झूठे बहाने बनाकर अपने घर बुलाता था और उनका यौन शोषण करता था. अपनी एक डायरी में, वह हर बच्चे का पता, उम्र, कपड़ों की जानकारी और दूसरी खास बातें अक्सर उनकी फ़ोटो के साथ बहुत बारीकी से लिखता था, और फिर उन्हें मार डालता था. इसके बाद वह लाश को तेज़ाब में गला देता था और किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता था. वह हर बच्चे की हत्या से जुड़े खर्चों का भी पूरा हिसाब-किताब रखता था. बाद में, पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने कहा कि खर्च के हिसाब से, एक बच्चे की लाश ठिकाने लगाने में मुझे 120 रुपये लगे इस रकम में तेज़ाब का खर्च भी शामिल था.

एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने उन बच्चों को मारा जो फुटपाथ पर रहते थे और अनाथ थे. मैंने दुनिया के सामने सड़क पर रहने वाले बच्चों की बदहाली को उजागर किया है. इकबाल ने अपनी पहली गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस के हाथों अपने साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.

मौत की सज़ा मिली, लेकिन कभी फांसी नहीं हुई

यह मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ा, और जनवरी 2000 में, जज ने उस समय की सबसे भयानक सज़ा सुनाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. सज़ा सुनाते हुए जज ने एलान किया कि तुम्हें मारे गए बच्चों के माता-पिता के सामने फांसी दी जाएगी; उसके बाद, तुम्हारी लाश के 100 टुकड़े किए जाएंगे और उन्हें तेज़ाब में गला दिया जाएगा. तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा तुमने उन बच्चों के साथ किया था. उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसे कभी फांसी नहीं दी गई.

सज़ा सुनाए जाने के बाद, उसे कोट लखपत जेल भेज दिया गया. 8 अक्टूबर 2001 को, इक़बाल और उसके एक साथी की लाशें उनकी जेल की कोठरी के अंदर मिलीं. उनकी फांसी की तय तारीख से पहले ही, दोनों ने कोठरी के अंदर चादरों से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली थी. 1956 में पैदा हुआ जावेद इक़बाल 45 साल की उम्र में अपनी कोठरी में मृत पाया गया. ऐसी अटकलें लगाई जाती रहीं कि असल में उसकी हत्या की गई थी; बाद में आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर पर पहले से चोट के निशान मौजूद थे.