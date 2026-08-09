Jassi Murder Case: ऑटो ड्राइवर से प्यार, परिवार से बगावत… फिर ‘जस्सी’ का गला रेतकर हत्या; ऑनर किलिंग का सबसे खौफनाक मामला

Jassi Murder Case: जसविंदर कौर जस्सी की बेरहमी से हुई हत्या को पच्चीस साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ़ का इंतज़ार अब भी है. कनाडा में पंजाबी माता-पिता के घर जन्मी जस्सी 25 साल की थी, जब परंपराओं के खिलाफ़ जाने की वजह से उसकी जान बेरहमी से ले ली गई. जस्सी का गुनाह बस इतना था कि उसने प्यार और अपना जीवनसाथी खुद चुना था. उसने अपने प्रभावशाली परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर, अपनी माँ के पुश्तैनी गाँव के किसान सुखविंदर सिंह मिठू से गुपचुप शादी कर ली थी.

उनका प्यार सैकड़ों चिट्ठियों और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए परवान चढ़ा. इस जोड़े ने अप्रैल 1999 में गुपचुप शादी की. मार्च 2000 में जस्सी मिठू के साथ रहने के लिए भारत भागी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मिठू जेल में है; उसके परिवार ने उस पर जस्सी के अपहरण का झूठा आरोप लगाया था. उसने मिठू की रिहाई के लिए अदालत में लड़ाई लड़ी, लेकिन 8 जून 2000 को उनकी दुनिया उजड़ गई. संगरूर के नारिके गाँव में बारह कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उन पर हमला कर दिया. मिठू को बेरहमी से पीटा गया. जस्सी का गला रेत दिया गया. ज़ख्मी और क्षत-विक्षत हालत में उसकी लाश को एक पानी की नहर में फेंक दिया गया.

कनाडा से दिया बेटी की हत्या का आर्डर

योजना लाश को लुधियाना में ठिकाने लगाने की थी. एक पुलिस अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह को यह सुनिश्चित करना था कि मामले को “अनसुलझा” (unsolved) बताकर दबा दिया जाए. लेकिन हत्यारों ने जस्सी की लाश को संगरूर में ही छोड़ दिया. एसएसपी जतिंदर सिंह औलख और एसआई स्वर्ण सिंह ने इस मामले को सुलझाया और गहरी साज़िश का पर्दाफ़ाश किया. आरोप है कि जस्सी की माँ मलकीत कौर सिद्धू और उसके चाचा सुरजीत सिंह बदेशा ने कनाडा से ही हत्या का आदेश दिया था.

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18 साल तक लड़ाई लड़ी

फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला कि साज़िश रचने वालों और हत्यारों के बीच 250 से ज़्यादा संदिग्ध कॉल्स हुई थीं, जिनमें से कुछ कोलकाता के एक लैंडलाइन के ज़रिए की गई थीं. 2003 में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद, मलकीत और सुरजीत ने प्रत्यर्पण (extradition) के खिलाफ़ 18 साल तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार जनवरी 2018 में उन्हें भारत लाया गया. आईपीएस अधिकारी कुलदीप कौर के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की एक टीम ने कनाडा में उनकी गिरफ़्तारी सुनिश्चित की, लेकिन आखिरी पल में कनाडा के न्याय मंत्री ने इसे रोक दिया. कुछ महीनों बाद, आखिरकार उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया.

फिर भी इंसाफ़ का इंतज़ार है. मलेरकोटला की अदालत में मुक़दमा चल रहा है. कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों आरोपियों को ज़मानत मिल गई, जबकि 20 से ज़्यादा गवाहों जिनमें पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय निवासी शामिल हैं के बयान दर्ज होने अभी बाकी हैं.