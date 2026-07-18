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Facebook पर हुई दोस्ती और फिर…पुलिस वाले पर युवती ने लगाए ऐसे आरोप; शिकायत से मचा हड़कंप

Jamui News: बिहार के जमुई में एक दरोगा पर युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में साथ छोड़ने का आरोप लगाया. पीड़िता ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है.

By: Preeti Rajput | Published: July 18, 2026 2:34:47 PM IST

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Jamui News: बिहार के जमुई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां जिले में तैनात दरोगा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में बात से मुकरने का आरोप लगाया. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग भी की. आरोपी दरोगा वे शादी से इंकार करते हुए. अपने ऊपर लगे सभी गलत आरोपों को फर्जी बताया है. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मुंगेर जिले के रहने वाली है. उसकी पहचान एक साल पहले फेसबुक के जरिए चंद्रदीप थाना में तैनात दरोगा कुंदन कृष्णा से हुई थी. जिसके बाद दोनों की दोस्ती जल्द प्यार में बदल गई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. यहां तक की दोनों ने 13 फरवरी 2026 को मुंगेर के चंडिका स्थान मंदिर में शादी की.

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शारीरिक संबंध बनाने का आरोप 

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद दरोगा उसे अलग-अलग होटलों में लेकर जाता रहा और 6 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए. लेकिन जब भी वह साथ रहने की बात करती, तो वह बात को टाल देता था.

पीड़िता ने लगाए कई गंभीर आरोप 

युवती ने आरोप लगाए कि जब दरोगा की पोस्टिंग जमुई के चंद्रदीप थाने में हुई, तो वह वहां गई थी. कुछ समय तक दोनों एक सात किराए की कमरे में रहे, लेकिन बाद में आरोपी ने यह कहकर अपना रास्ता अलग कर लिया कि दोनों अलग-अलग जाती से हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे 5 लाख रुपये भी ऑफर किए थे, ताकी वह इस रिश्ते को चुपचाप खत्म कर दे. लेकिन विरोध के बाद उसे चंद्रदीप थाना ले जाया गया, जहां उसके साथ काफी गलत व्यवहार किया और धमकाया गया. 

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पीड़िता ने लगाई गुहार 

पीड़िता ने जमुई एसपी को इस पूरे मामले की जानकारी दी. साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की. हालांकि,  दरोगा कुंदन कृष्णा ने सभी आरोपों से इन्कार कर दिया है. उन्होंने कहा कि दोनों की कभी शादी नहीं हुई. साथ ही उनपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. फिलहाल इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं. 

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Tags: Bihar Police SI NewsFacebook Love StoryJamui NewsJamui Policemarriage fraud case
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