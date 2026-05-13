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Jamshedpur Murder: ये कैसी चिंता! रिटायर्ड शख्स ने पूरे परिवार को ही मार डाला, वजह जानकर कांप जाएगी रूह

Jamshedpur Triple Murder: जमशेदपुर में भविष्य की चिंता और मानसिक तनाव ने एक परिवार को तबाह कर दिया. रिटायर्ड शख्स ने अपनी ही पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. जानें आखिर क्यों एक पिता ने अपनों का ही खून बहाया, कांप उठा पूरा शहर

By: Shivani Singh | Published: May 13, 2026 5:21:42 PM IST

Jamshedpur Murder: ये कैसी चिंता! रिटायर्ड शख्स ने पूरे परिवार को ही मार डाला, वजह जानकर कांप जाएगी रूह


Jamshedpur Triple Murder: जमशेदपुर के एग्रीको इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ भविष्य की चिंताओं और मानसिक तनाव ने एक हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया. टाटा स्टील से रिटायर रविंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. आखिर एक पिता अपनी ही संतान और पत्नी का काल क्यों बन गया? जानिए इस खौफनाक कदम के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी.

टाटा स्टील से रिटायर हुए रविंद्र प्रसाद सिंह (60) ने अपनी पत्नी सरिता सिंह (55), अपनी तीन महीने की गर्भवती बेटी सुप्रिया सिंह (32), और अपने बेटे रविशेक सिंह (30) की कुल्हाड़ी और हथौड़े से बार-बार वार करके बेरहमी से हत्या कर दी. हत्याओं के बाद पछतावे से भरकर, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की. मामले की शुरुआती जांच और परिवार के सदस्यों के बयानों के अनुसार, रविंद्र सिंह रिटायरमेंट के बाद से ही भविष्य को लेकर चिंताओं से घिरे हुए थे. घटना के बाद, आरोपी रविंद्र प्रसाद सिंह की सबसे बड़ी बेटी प्रिया दिल्ली से जमशेदपुर पहुंची. उसने बताया कि रिटायर होने के बाद उसके पिता भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे.

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वह एक घर बनाना चाहते थे और अपने छोटे भाई रविशेक की शादी का इंतज़ाम करने को लेकर भी परेशान थे. इसके अलावा, सिर्फ़ दो महीनों में ही उनका वज़न 10 किलोग्राम कम हो गया था. घटना से दो दिन पहले, उन्हें चेक-अप के लिए डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था.

परिवार के भविष्य की चिंता में ‘परिवार’ की ही कर दी हत्या 

घटना के बाद, पुलिस एक फोरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने एग्रीको में परिवार के घर पर लगभग आठ घंटे तक जांच की. हत्याओं में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और हथौड़ा बरामद कर लिया गया और आरोपी रविंद्र सिंह के फिंगरप्रिंट से उनका मिलान किया गया. पुलिस ने आरोपी से घटनाक्रम को उसी तरह से दोबारा करने के लिए भी कहा, जैसा वह असल में हुआ था. हत्याओं में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और हथौड़ा सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है. इस बीच, आरोपी के बारे में बात करते हुए, सिटी SP ललित कुमार मीणा ने कहा कि रविंद्र सिंह मानसिक रूप से बीमार हैं. उन्हें लगातार इस बात का डर सताता रहता था कि उनकी अपनी मौत के बाद उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा. इसी मानसिक भ्रम के चलते, उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी.

अपराध को कैसे अंजाम दिया गया

रविंद्र प्रसाद सिंह ने सबसे पहले अपनी पत्नी सरिता सिंह पर हमला किया. उस समय, सरिता सिंह रसोई में बर्तन धो रही थीं, और गैस स्टोव पर चाय बन रही थी. कुल्हाड़ी से वार होते ही, वह बेहोश होने लगीं. उन्होंने अपने हाथों से दूसरे वार को रोकने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरे घाव हो गए. सिर पर तीसरे वार से वह वहीं रसोई में गिर पड़ीं. इसके बाद, रविंद्र सिंह ने अपने बेटे, रविशक सिंह पर हमला किया, जो बगल वाले कमरे में सो रहा था. जैसे ही उसके सिर पर वार लगा, बिस्तर और तकिया खून से लथपथ हो गए. कई बार वार किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई. इस हमले के दौरान कुल्हाड़ी का हत्था टूट गया. इसके बाद, उसने अपनी बेटी सुप्रिया सिंह पर हथौड़े से बार-बार हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी भी मौत हो गई.

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