जब 8 साल की मासूम के अपहरण की उसी की सगी मां ने रची साजिश! मामला जान पुलिस भी रह गया दंग

Jammu Kidnapping Case: जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर ज़िले में सोमवार सुबह टिकरी इलाके में जो रेहम्बल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है स्कूल जा रही आठ साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया. हालांकि, पुलिस ने तत्परता और कुशलता दिखाते हुए, महज दो घंटों के भीतर ही बच्ची को सुरक्षित बचा लिया.

इस मामले के संबंध में, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. इस अपहरण की साज़िश का मुख्य सरगना कोई और नहीं, बल्कि बच्ची की अपनी सगी मां ही है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह आठ साल की बच्ची हमेशा की तरह स्कूल जा रही थी. रास्ते में, कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसे एक ऑल्टो कार में डाल दिया. इससे पहले कि आस-पास खड़े लोग पूरी तरह समझ पाते कि क्या हो रहा है, आरोपी तेज़ी से गाड़ी भगाकर मौके से फरार हो गए. चश्मदीदों ने तुरंत बच्ची के परिवार और टिकरी पुलिस को सूचना दी. इसके बाद, बच्ची के पिता ने रेहम्बल पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने जाल बिछाया

घटना की सूचना मिलते ही, पूरे पुलिस विभाग को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर परशोत्तम शर्मा और टिकरी पुलिस चौकी प्रभारी PSI रिदम शर्मा के नेतृत्व में, तुरंत नाकेबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया. अपहरणकर्ताओं की योजना नेशनल हाईवे से होते हुए, बट्टल वालियां से गुजरकर, और फिर धर रोड के रास्ते से बच्ची को लेकर राज्य से बाहर भागने की थी.

रेहम्बल पुलिस ने धर रोड पर तैनात मनवाल और मजालता पुलिस इकाइयों को भी सतर्क कर दिया. जैसे ही संदिग्ध ऑल्टो कार (रजिस्ट्रेशन नंबर HP64A-9928) मजालता पुलिस स्टेशन की सीमा में विशेष रूप से बट्टल के ‘खूने’ इलाके में दाखिल हुई, पुलिस ने उसे रोक लिया. पुलिस ने गाड़ी के अंदर से बच्ची को सुरक्षित बचा लिया और उसमें सवार तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान गंजा सिंह (रामबन का निवासी), और रीता देवी व दीप राम (दोनों सोलन, हिमाचल प्रदेश के निवासी) के रूप में हुई है.

मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है

सूत्रों के अनुसार, यह पूरी घटना एक घरेलू विवाद का नतीजा लगती है. बताया जा रहा है कि बच्ची की मां (रीता देवी) ने हिमाचल प्रदेश में दूसरी शादी कर ली थी. पिछले छह सालों से, वह बच्ची अपने पिता के साथ रह रही थी. पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उस जोड़े का तलाक हो चुका है और क्या बच्ची की कस्टडी से जुड़ा कोई मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है.

आरोपियों को टिकरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. अपहरण के पीछे का असली मकसद और आरोपियों के इरादों का पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.