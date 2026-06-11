Home > क्राइम > Maharashtra Crime: पूर्व सरपंच ने अपने दोस्त की बेटी से की हैवानियत, खेत में किया बार-बार… लड़की हो गई प्रेग्नेंट

Maharashtra Crime: पूर्व सरपंच ने अपने दोस्त की बेटी से की हैवानियत, खेत में किया बार-बार… लड़की हो गई प्रेग्नेंट

Jalna Crime: आरोपी नवनाथ अयांडे पीड़िता के पिता का दोस्त था और खेत और घर आता-जाता रहता था. चार महीने पहले जब पीड़िता खेत में काम कर रही थी तो आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की. इसके बाद रेप किया.

By: Hasnain Alam | Published: June 11, 2026 11:53:27 PM IST

जालना रेप केस
जालना रेप केस


Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के जालना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां के एक गांव में पूर्व सरपंच ने 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर जिले के आष्टी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी का नाम नवनाथ अयांडे है. पीड़िता के पिता आरोपी के दोस्त हैं. 

बताया जा रहा है कि इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने लड़की को पैसे का लालच देकर रेप किया. पीड़िता ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और खेती के काम में अपने माता-पिता की मदद करती थी.

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आरोपी ने बार-बार किया रेप

आरोपी नवनाथ अयांडे पीड़िता के पिता का दोस्त था और खेत और घर आता-जाता रहता था. चार महीने पहले जब पीड़िता खेत में काम कर रही थी तो आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की. लड़की ने बार-बार मना किया. फिर भी आरोपी ने बार-बार उसके साथ रेप किया.

डॉक्टरों ने बताया प्रेग्नेंट

पीड़िता को कुछ दिनों से उल्टी और पेट दर्द होने लगा. जब उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता चार महीने की प्रेग्नेंट है. जब माता-पिता ने उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की तो उसने घटना के बारे में बताया. इस बीच आष्टी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

Tags: crime newshome-hero-pos-4Jalna NewsMaharashtra News
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