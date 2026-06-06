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आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और परिवार में टकराव, गोली लगने से युवक की मौत, परिवार में कोहराम

पंजाब के जालंधर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और उसके परिवारवालों में टकराव हो गया. इसी बीच आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसकी मौत हो गई.

By: Deepika Pandey | Published: June 6, 2026 12:01:10 PM IST

जालंधर क्राइम न्यूज
जालंधर क्राइम न्यूज


Jalandhar Crime News: पंजाब के जालंधर के थाना मेहतपुर क्षेत्र के गांव बंगीवाल में पुलिस एक वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए गई. वहां पर परिवार और पुलिस टीम के बीच झड़प हुई. परिवार वालों की तरफ से हाथापाई शुरू की गई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई. विवाद के दौरान चली गोली में आरोपी लवप्रीत घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. झगड़े के दौरान परिवार वालों ने वीडियो बनाई, जो अब वायरल हो रही है. इस वीडियो में पुलिस और परिवार आपस में बहस रहा है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि इरादा कत्ल मामले में वांछित लवप्रीत उर्फ लवी अपने घर आया हुआ है. सूचना के आधार पर थाना मेहतपुर के एसएचओ अमन सैनी अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ बंगीवाल गांव पहुंचे. इस दौरान आरोपी और उसके परिजनों समेत आसपास लोग मौजूद हो गए. पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते बढ़ गया.

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‘भीड़ से आई गोली की आवाज’

इस मामले में पुलिस का कहना है कि विवाद के दौरान भीड़ ने उनके साथ हाथापाई की. इसी बीच मौके पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में दो राउंड गोलियां चलाईं. एक गोली लवप्रीत की टांग में लग गई. घायल अवस्था में उसे तुरंत नकोदर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

‘क्या बोले मृतक के चाचा?’

इस मामले में मृतक के चाचा छिंदा सिंह ने बताया कि मेहतपुर पुलिस किसी मामले में लवप्रीत उर्फ लवी को गिरफ्तार करने आई थी. उस समय लवी बाथरूम में था. जब वह बाहर आया तो सिविल कपड़ों में आए एसएचओ के गनमैन ने पीछे से उस पर गोली चला दी. वहीं इस मामले में एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि पुलिस टीम मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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