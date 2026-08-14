जयपुर में पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत! तबीयत बिगड़ने के बाद भी आधे घंटे तक स्कूल में बैठाए रखा, परिजनों ने लगाए आरोप

Jaipur Student Death: जयपुर के स्कूल से बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है. यहां झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र प्रिंस सोनी (17) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को लंच के दौरान पेटीज खाने के बाद प्रिंस की तबीयत बिगड़ी थी. परिजनों का आरोप है कि पेटीज गले में अटकने के बाद छात्र की हालत लगातार खराब होती रही, लेकिन स्कूल स्टाफ उसे समय पर अस्पताल नहीं ले गया. करीब 100 मीटर दूर अस्पताल होने के बावजूद स्टाफ परिजनों के आने का इंतजार करता रहा.

मामले को लेकर गुरुवार दोपहर परिजन और बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और हंगामा किया. उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. लोगों ने छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लंच में पेटीज खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को स्कूल में लंच के दौरान प्रिंस ने पेटीज खाई थी. इसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों का आरोप है कि, पेटीज गले में अटकने के बाद छात्र को सांस लेने में परेशानी होने लगी और उसकी हालत लगातार खराब होती गई. ऐसी स्थिति में तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत थी, मगर स्कूल प्रशासन ने समय रहते छात्र को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे स्कूल में ही बैठाए रखा.

अस्पताल पास था, फिर भी परिजनों का इंतजार?

परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर सबसे गंभीर आरोप यही लगाया है कि, छात्र की हालत बिगड़ने के बावजूद उसे करीब आधे घंटे तक स्कूल में रखा गया. परिवार के अनुसार, स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही अस्पताल मौजूद था, इसके बावजूद छात्र को तत्काल वहां नहीं ले जाया गया. आरोप है कि स्कूल स्टाफ ने परिजनों के आने का इंतजार किया. इस दौरान छात्र की हालत और बिगड़ती चली गई.

पेटीज खाने के बाद पानी पीने दौड़ा था प्रिंस

झोटवाड़ा थाना के ASI नरेंद्र कुमार ने बताया कि, प्रिंस बृजमंडल कॉलोनी का रहने वाला था. वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ रहता था. बुधवार को लंच टाइम में करीब 11 बजे उसने स्कूल की कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी. प्रिंस के क्लासमेट के मुताबिक, पेटीज खाने के बाद वह पानी पीने के लिए दौड़ा. इसी दौरान उसके गले में कुछ अटक गया. इसके बाद वह बेहोश होकर गिरने लगा. उसका दावा है कि छात्र की हालत बिगड़ने पर उसके मुंह से झाग निकलने लगे और होंठ नीले पड़ गए थे.

क्लासमेट ने आरोप लगाया कि प्रिंस को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय करीब आधे घंटे तक स्कूल में ही बैठाकर रखा गया. स्कूल में मौजूद स्टाफ उसे सोफा पर लिटाकर संभालता रहा. छात्रों का कहना है कि पास में अस्पताल होने के बावजूद प्रिंस को तुरंत वहां नहीं ले जाया गया.

‘फोर व्हीलर आ जाओ, बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाएंगे’

प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि स्कूल स्टाफ बार-बार फोन कर परिवार को स्कूल आने और गाड़ी लेकर आने के लिए कहता रहा. चाचा के अनुसार, स्टाफ की ओर से कहा गया कि ‘फोर व्हीलर लेकर आना, जल्दी आ जाओ.’ उनका आरोप है कि स्कूल में छात्र को प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया. परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंस को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल लेकर गए. वहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मणिपाल हॉस्पिटल रेफर किया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्लासमेट ने बताई आखिरी स्थिति

प्रिंस के क्लासमेट ने बताया कि लंच से पहले वह बिल्कुल सामान्य था. वह दोस्तों के साथ बातचीत और हंसी-मजाक कर रहा था. लंच के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. क्लासमेट का कहना है कि प्रिंस के गले में पेटीज अटकने के बाद वह पानी पीने गया था. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई. अगर समय रहते प्रिंस को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी.

स्कूल इंचार्ज बोलीं- चार लोगों की सहमति जरूरी थी

स्कूल इंचार्ज माधवी ने बताया कि प्रिंस की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने अस्पताल ले जाने की बात कही थी. मगर अस्पताल ले जाने के लिए स्कूल के चार लोगों की सहमति जरूरी थी. माधवी ने कहा कि उनके पास खुद की कार नहीं है. उनके मुताबिक, स्कूल डायरेक्टर मौके पर थीं और प्रशासनिक फैसले उन्हीं के निर्देश पर लिए जाते हैं.

प्रिंसिपल का दावा- तुरंत परिजनों को दी सूचना

स्कूल प्रिंसिपल ममता शर्मा ने बताया कि, लंच के बाद प्रिंस दौड़ता हुआ आया था. पानी पीते समय उसने कुछ इशारा किया. वहां मौजूद इंचार्ज ने उसकी पीठ थपथपाई, जिसके बाद वह अचेत होने लगा. इसके बाद राजेश सर समेत अन्य शिक्षकों को बुलाया गया. शिक्षकों ने छात्र को संभालकर सोफा पर लिटाया. इसके बाद परिजनों को तुरंत फोन कर सूचना दी गई. स्कूल की ओर से एंबुलेंस बुलाने के लिए कॉल किए गए थे.

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

घटना की सूचना मिलने के बाद झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया. गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि परिजनों ने स्कूल में लापरवाही के कारण बेटे की मौत होने की आशंका जताई है. इस आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखेगी. जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.