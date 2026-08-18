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Jaipal Bhullar: अपरहण, हत्या और डकैती…कौन था जयपाल भुल्लर, नेशनल लेवल के खिलाड़ी ने अपराध की दुनिया में कैसे रखा कदम?

Jaipal Bhullar: पंजाब के मोस्ट वांटेड ड्रग स्मगलर और गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का कोलकाता में एनकाउंटर कर दिया गया था. जिसके बारे में बताया जाता है कि वो पुलिसकर्मी का बेटा था और नेशनल लेवल का हैमर थ्रोअर था.

By: Sohail Rahman | Published: August 18, 2026 3:59:27 PM IST

कौन था जयपाल गुर्जर?
कौन था जयपाल गुर्जर?


Jaipal Bhullar: खेल की दुनिया में बड़ा नाम न बना पाने के बाद पंजाब के मोस्ट वांटेड ड्रग स्मगलर और गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का कोलकाता में एनकाउंटर कर दिया गया है. जो कुख्यात अपराधी बन गया था. जो पुलिसकर्मी का बेटा था. जयपाल भुल्लर 15 मई को लुधियाना के जगरांव कस्बे में पंजाब पुलिस के दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टरों की गोली मारकर हत्या करने के बाद से फरार था.

फिरोजपुर का रहने वाला भुल्लर लंबे समय से लुधियाना से जुड़ा हुआ था. नेशनल लेवल का हैमर थ्रोअर होने के नाते, उसका स्पोर्ट्स करियर 2003 में तब आगे बढ़ा जब वह लुधियाना में सरकार द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग सेंटर, स्पीड फंड एकेडमी में शामिल हुआ. साथ ही जुलाई 2004 में यहीं पर उसने एक सिनेमा हॉल के मालिक के सात साल के बेटे का अपहरण करके अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा.

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स्पोर्ट्स करियर हुआ खत्म

इसके साथ ही उसका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया और वो लगातार अपराध करने लगा. क्योंकि जब वह जेल गया तो वो दूसरे गैंगस्टर के संपर्क में आ गया. ऐसा ही पहला साथी राजीव राजा था, जिसे 2006 में लुधियाना में एक जौहरी के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में जमानत पर बाहर आने के बाद भुल्लर शेरा से मिला और उसके साथ मिलकर एक गैंग बनाने का फैसला किया. जनवरी 2009 में दोनों ने मिलकर बरनाला बस स्टैंड पर पुलिस कस्टडी से राजा को भागने में मदद की.

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भुल्लर गैंग ने कई डकैती की घटना को दिया अंजाम

बाद में गैंग ने कई डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिनमें होशियारपुर में एक गन हाउस में डकैती शामिल थी और इसके बाद मोहाली और पंचकूला में और भी अपराध किए. वे हाईवे पर कई कारजैकिंग की घटनाओं में भी शामिल थे. चंडीगढ़ में गिरफ्तारी के बाद भुल्लर फाजिल्का के गैंगस्टर रॉकी के संपर्क में आया और एक नया गैंग बनाया. गवाहों के बोलने से हिचकिचाने के कारण गैंगस्टरों को जुलाई 2010 में बरी कर दिया गया, और जल्द ही दोनों के बीच अनबन हो गई. रॉकी ने राजनीति में आने का फैसला किया और कथित तौर पर कई गैंगस्टरों को पकड़ने में पुलिस की मदद की, लेकिन 2015 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणू में भुल्लर ने उसकी हत्या कर दी.

1.33 करोड़ रुपये की कैश वैन लूटने की रची साजिश

भुल्लर ने 2017 में बनूर में 1.33 करोड़ रुपये की कैश वैन लूट की साजिश रची थी और फरवरी 2020 में लुधियाना की एक फर्म से 30 किलो सोना भी लूटा था. पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मारा गया दूसरा व्यक्ति जसप्रीत सिंह भुल्लर का करीबी साथी था. मोहाली के खरड़ का रहने वाला जसप्रीत गैंगस्टर के साथ कई अपराधों में शामिल था, जिसमें पिछले साल जिरकपुर में एक व्यापारी का अपहरण भी शामिल है.

वह जगराओं में दो ASI की हत्या में भी शामिल था और ड्रग्स से भरी गाड़ी की ड्राइवर सीट से उतरकर उसने ही उन पर गोली चलानी शुरू की थी. पुलिस के मुताबिक, जसप्रीत उर्फ जस्सी पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और वह चंडीगढ़ मॉडल जेल में भुल्लर से मिला था.

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Tags: Jaipal bhullar
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