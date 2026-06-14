Odisha Crime: जगतसिंहपुर बेटा बना जल्लाद, पिता और सौतेली मां के साथ किया रूह कंपा देने वाला काम, क्या था विवाद?

Odisha Crime: ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में पारिवारिक विवाद ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया. बालिकुदा थाना क्षेत्र के तेरतांग गांव में हुई दोहरी हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने इस मामले में मृतक दंपती के बेटे को गिरफ्तार किया है. सूत्रों के मुताबिक, परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर काफी समय से मतभेद चल रहे थे.

बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था. रविवार को विवाद बढ़ने के बाद हिंसक घटना घटित हुई, जिसमें बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता और सौतेली मां पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. बाद में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

संपत्ति संबंधी विवाद को बताया जा रहा कारण

पुलिस की शुरुआती जांच में संपत्ति संबंधी विवाद को घटना का संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि, अधिकारी मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं. इसके लिए परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है.

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

मामले में गिरफ्तार आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.

गांव में दोहरे हत्याकांड को लेकर शोक

इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक संपत्ति विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर किया है. गांव में इस दोहरे हत्याकांड को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और सभी संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है.