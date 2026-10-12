‘Spider Killer’ Saeed Hanaei: एक घर, कई कत्ल और… आखिर क्यों महिलाओं की जान का दुश्मन बन गया था ईरान का सीरियल किलर?

Spider Killer Saeed Hanaei Story: एक ऐसा घर, जहां भरोसे के बहाने महिलाओं को बुलाया जाता था और फिर उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती थी. ईरान के शहर मशहद में एक सीरियल किलर ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. उसका नाम था सईद हनाई (Saeed Hanaei), जिसे दुनिया ‘स्पाइडर किलर’ के नाम से जानती है. उसका निशाना मुख्य तौर से प्रॉस्टिट्यूट्स थीं. हैरानी की बात यह थी कि वह अपने अपराधों को गलत मानने के बजाय उन्हें धार्मिक और नैतिक सोच के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करता था.

कौन था सईद हनाई?

सईद हनाई ईरान के मशहद शहर में रहने वाला एक व्यक्ति था. वह पेशे से निर्माण कार्य से जुड़ा था और बाहर से एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीता दिखाई देता था. लेकिन उसके पीछे एक खौफनाक अपराध की कहानी छिपी थी. साल 2000 से 2001 के बीच उसने कई महिलाओं की हत्या की. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उसने 16 महिलाओं की हत्या करने की बात स्वीकार की थी. उसके मामले ने ईरान में अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉस्टिट्यूट्स के प्रति सामाजिक नजरिए पर गंभीर सवाल खड़े किए.

महिलाओं को घर क्यों बुलाता था?

हनाई कथित तौर पर महिलाओं को अपने घर लाता था और फिर उनका गला घोंटकर हत्या कर देता था. वह अपने अपराधों के लिए ऐसी महिलाओं को चुनता था, जिन्हें समाज में पहले से ही भेदभाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ता था. वह खुद को समाज से कथित बुराई मिटाने वाला समझता था. हालांकि, यह उसकी अपनी उलटी सोच थी, किसी भी तरह से उसके अपराधों का औचित्य नहीं. उसकी इसी कार्यशैली और महिलाओं को एक-एक करके निशाना बनाने के कारण उसे ‘स्पाइडर किलर’ कहा जाने लगा.

कैसे खुला हत्याओं का राज़?

मशहद में महिलाओं के शव मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने जांच तेज की. मामले में एक अहम मोड़ तब आया, जब एक महिला कथित तौर पर हनाई के चंगुल से बच निकलने में सफल रही. जुलाई 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसने अदालत में 16 महिलाओं की हत्या कबूल की. उसकी गिरफ्तारी के बाद यह मामला केवल सीरियल मर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और अपराधियों को मिलने वाली वैचारिक सहानुभूति पर भी बहस छिड़ गई.

सईद हनाई को क्या मिली सजा?

सईद हनाई को हत्या का दोषी ठहराया गया और 17 अप्रैल 2002 को मशहद की जेल में फांसी दे दी गई. उसकी कहानी पर निर्देश माजियार बहारी ने डॉक्यूमेंट्री And Along Came a Spider बनाई. वहीं, निर्देशक अली अब्बासी की 2022 में आई फिल्म हॉली स्पाइडर भी इसी हत्याकांड से प्रेरित है.