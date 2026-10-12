Manu Maharaj: 60 से ज़्यादा एनकाउंटर… बिहार के सिंघम IPS अफसर, जिनके नाम से कांपते है अपराधी; IAS अधिकारी को भी किया था गिरफ्तार

Encounter Specialist Manu Maharaj: फिल्मों में पुलिस के सिंघम अवतार को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बिहार में एक ऐसे IPS अधिकारी भी रहे हैं, जिनकी दबंग छवि, खास मूंछें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उन्हें आम लोगों के बीच खास पहचान दिलाई. नाम है मनु महाराज. कभी बाइक पर मास्क लगाकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जांचने निकल पड़ते, तो कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान का नेतृत्व करते. उनकी पहचान सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) भर्ती घोटाले में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की गिरफ्तारी के कारण भी वह चर्चा में आए.

मनु महाराज कौन हैं?

मनु महाराज 2005 बैच के IPS ऑफिसर हैं। वे हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के रहने वाले हैं. उन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से एनवायर्नमेंटल स्टडीज़ में हायर एजुकेशन ली. पुलिस सर्विस में आने के बाद, वे बिहार में कई ज़रूरी पोस्ट पर रहे.

पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) के तौर पर उनकी रेप्युटेशन काफी मज़बूत हुई. क्रिमिनल्स के खिलाफ उनके सख्त रवैये और उनके ऑन-द-ग्राउंड पुलिसिंग स्टाइल की वजह से उन्हें मीडिया में पटना का सिंघम और सुपर कॉप जैसे निकनेम मिले.

60 से ज़्यादा एनकाउंटर्स से जुड़ा नाम

मनु महाराज बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस ऑपरेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक्शन में भी शामिल थे. रोहतास में अपनी पोस्टिंग के दौरान, उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लीड किया. ऑपरेशन विश्वास, जिसने नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया, वह भी चर्चा का टॉपिक बना

हालांकि, 60 से ज़्यादा एनकाउंटर्स के आंकड़े की किसी भी भरोसेमंद ऑफिशियल सोर्स से इंडिपेंडेंटली कन्फर्मेशन नहीं हुई है. इसलिए, इसे उनकी वेरिफाइड अचीवमेंट के तौर पर पेश करने से पहले संबंधित केस के रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है.

एक IAS ऑफिसर की गिरफ्तारी ने उन्हें सुर्खियों में क्यों ला दिया?

मनु महाराज के करियर की एक हाई-प्रोफाइल घटना बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) भर्ती घोटाले की जांच से जुड़ी है. 2017 में, इस मामले में सीनियर IAS ऑफिसर सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया था. उस समय, मनु महाराज पटना के SSP थे, और घोटाले की जांच में पुलिस की कार्रवाई की खूब चर्चा हुई थी. इस घटना से पता चला कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच के दौरान सीनियर अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे.

बाइक पर पेट्रोलिंग और एक अलग स्टाइल

दिसंबर 2015 में, इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था कि मनु महाराज ने मास्क पहनकर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और काम करने के हालात की जांच करने के लिए शहर में बाइक चलाई थी. इस तरह के सरप्राइज इंस्पेक्शन ने एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी इमेज को और मजबूत किया.

जुलाई 2021 में, मनु महाराज को सेंट्रल डेप्युटेशन पर इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) में DIG के पद पर अपॉइंट किया गया था. होम मिनिस्ट्री के एक ऑर्डर में उनके अपॉइंटमेंट को कन्फर्म किया गया था.