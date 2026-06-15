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इंश्योरेंस क्लेम के लालच में उजड़ा परिवार, दो बच्चों की मां ने  प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या

Extramarital Affair News: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक महिला नें अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 15 साल बाद अपने पति की हत्या कर दी और उसके इंश्योरेंस की रकम भी हड़पने के फिराक में थी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 15, 2026 3:46:33 PM IST

दो बच्चों की मां ने  प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या
दो बच्चों की मां ने  प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या


Extramarital Affair Crime News: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. शुरुआती तौर पर इसे सड़क दुर्घटना बताया गया, लेकिन पुलिस जांच में पूरी कहानी पलट गई. जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे अवैध संबंध और इंश्योरेंस की रकम हासिल करने की मंशा थी.
 
सदाशिवनगर मंडल के मारकल गांव की रहने वाली रेणुका ने 22 मई को पुलिस को बताया कि उसके पति कांचरला राजायाह (45) की खेत जाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. उसने दावा किया कि बाइक के सामने अचानक एक जानवर आ गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर हादसा हो गया.

 जांच में बढ़ा शक

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगीं. इसके बाद विशेष टीम गठित कर घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई. CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मदद से पता चला कि मामला दुर्घटना का नहीं बल्कि हत्या का था.पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक के शरीर पर मिले चोटों के निशान सामान्य सड़क दुर्घटना से मेल नहीं खाते थे. यही बात जांच को नई दिशा देने के लिए काफी थी.

चार साल पुराने रिश्ते ने ली एक जान

जांच के दौरान पुलिस ने गंगाशेखर नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि उसका रेणुका के साथ पिछले करीब चार वर्षों से संबंध था. दोनों ने मिलकर राजायाह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी.पुलिस के मुताबिक, दोनों को लगता था कि पति की मौत के बाद उनका रिश्ता बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेगा और साथ ही इंश्योरेंस की रकम भी मिल जाएगी.

पहले शराब पिलाई, फिर कर दी हत्या

जांच में खुलासा हुआ कि 21 मई को गंगाशेखर राजायाह को अपने साथ ले गया. वहां उसे शराब पिलाई गई और बाद में सुनसान इलाके में लोहे की रॉड से हमला किया गया. सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.हत्या के बाद आरोपियों ने शव और मोटरसाइकिल को घटनास्थल पर छोड़ दिया ताकि मामला सड़क हादसे जैसा दिखाई दे.

पुलिस ने जब्त किए अहम सबूत

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद कर लिए हैं. आरोपी रेणुका और उसके प्रेमी गंगाशेखर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश कितने समय पहले से रची जा रही थी.

Tags: Crime News IndiaHusband Murder CaseInsurance Claim MurderInsurance Fraud CaseMurder for Insurance MoneyWife and Lover Murder Plot
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