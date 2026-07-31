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Indore Viral Video: बाहों में बाहें डाल, पत्नी-प्रेमी संग कर रही थी वो वाला काम; पति ने पकड़ा रंगे हाथ

Indore Viral Video: इंदौर में पति ने पत्नी को उसके कथित प्रेमी के साथ घूमते देख लिया. गुस्से में उसने सड़क पर पत्नी की बेल्ट से पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: July 31, 2026 1:02:43 PM IST

बाहों में बाहें डाल, पत्नी-प्रेमी संग कर रही थी वो वाला काम
बाहों में बाहें डाल, पत्नी-प्रेमी संग कर रही थी वो वाला काम


Indore Viral Video: मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियों राजधानी के पॉश इलाके विजय नगर का बताया जा रहा है. यहां बीच सड़क पर ‘पति, पत्नी और वो’ का पूरा कांड देखने को मिला. जिसका वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां बीच सड़क 15 साल पुराने शादी के रिश्ते की मर्यादा तार-तार होती हुई मजर आई. 

पति, पत्नी और वो

दरअसल, पत्नी अपने प्रेमी के साथ एक्टिवा पर घूम रही थी. तभी उसके पति ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया. जिसके बाद पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. पति ने सरेआम बीच सड़क पर पत्नी को बेल्ट से खूब मारा-पीटा. इस पूरे ड्रामे को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. लोगों ने इस मामले की वीडियो बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

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रंगे हाथों पकड़ी गई पत्नी 

जानकारी के मुताबिक, पति को काफी समय से शक था कि उसका दूसरे पुरुष के साथ संबंध है. पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पिछले काफी समय से अपने प्रेमी से बातचीत कर रही थी. शुक्रवार को जब महिला अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी, तभी पति ने उसे पीछे से रोक कर कहा कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी. 

बीच सड़क पर हुआ हंगामा 

पत्नी को प्रेमी के साथ देख पति ने गुस्से में बेल्ट निकाली और प्रेमी के सामने ही महीला पर बरसाना शुरू कर दिया. बीच सड़क पर महिला अपनी जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन पति ने उसकी एक बात नहीं सुनी. प्रेमी ने भी पति को रोकने की कोशिश नहीं की. 

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल 

इस हंगामे का पूरा वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया. लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर महिला को बचाने की कोशिश नहीं की. जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायपल हो रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद विजय नगर थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस वीडियो की जाच कर रही है. 

Tags: Indore assault caseIndore husband wife viral videoIndore viral videoVijay Nagar Indore
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