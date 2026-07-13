Home > क्राइम > MP Crime: पत्नी की प्रॉपर्टी में खुद को बनाया नॉमिनी, फिर कर दी हत्या, बीवी के मरने के बाद स्कूल में जाकर बेटी के साथ…

MP Crime: पत्नी की प्रॉपर्टी में खुद को बनाया नॉमिनी, फिर कर दी हत्या, बीवी के मरने के बाद स्कूल में जाकर बेटी के साथ…

Indore Murder Case:  मृतक की पहचान इंदौर के MG रोड पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना उनके घर पर हुई, जहां उनके पति अखिलेश सैनी ने कथित तौर पर उन पर धारदार हथियार से कई बार वार किया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 13, 2026 6:49:07 PM IST

पत्नी की संपत्तियों में खुद को नॉमिनी बना वाइफ को मार डाला पति
पत्नी की संपत्तियों में खुद को नॉमिनी बना वाइफ को मार डाला पति


MP Crime:  मध्य प्रदेश के इंदौर में डाक कुंज कॉलोनी है. पोस्टल डिपार्टमेंट की एक महिला कर्मचारी की उसके पति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना को दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है. जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पति ने घटना से ठीक 15 दिन पहले अपनी पत्नी की कई प्रॉपर्टी में खुद को नॉमिनी बनाया था. पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है.

मृतक की पहचान इंदौर के MG रोड पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना उनके घर पर हुई, जहां उनके पति अखिलेश सैनी ने कथित तौर पर उन पर धारदार हथियार से कई बार वार किया. उर्मिला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

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घटना के बाद बेटी से मिला

जांच में पता चला है कि हत्या के बाद अखिलेश सैनी अपनी बेटी के स्कूल गया था. वहां उसने उसे अपना ATM कार्ड, PIN और कुछ कैश दिया. फिर वह वहां से भी भाग गया. उस समय बेटी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो गई है.

जब बेटी स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी मां को खून से लथपथ पाया. यह देखकर वह डर गई और उसने तुरंत अपने परिवार और पुलिस को बताया. सूचना मिलने पर मनोरमागंज थाना पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, फोरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई हैं और लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. हालांकि, घटना के दो दिन बाद भी आरोपी फरार है. अधिकारियों का कहना है कि तलाश जारी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

जांच के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई है. पुलिस को पता चला है कि आरोपी अखिलेश सैनी ने घटना से 15 दिन पहले अपनी पत्नी उर्मिला की कई प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में खुद को नॉमिनी बनाया था. ऐसे में पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे फाइनेंशियल फायदा था या प्रॉपर्टी का झगड़ा. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी किसी एक मकसद पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, और सभी संभावित पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूतों और परिवार वालों के बयानों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के पीछे का असली मकसद पूरी तरह से सामने आएगा. यह घटना एक बार फिर घरेलू झगड़ों और पारिवारिक हिंसा के गंभीर पहलुओं को सामने लाती है.

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