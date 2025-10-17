Home > क्राइम > बेरहमी से की पिटाई , ट्रांसजेंडर का अंग-अंग नोंच खा गए हैवान; ऐसे ही नहीं भड़का किन्नर समाज

बेरहमी से की पिटाई , ट्रांसजेंडर का अंग-अंग नोंच खा गए हैवान; ऐसे ही नहीं भड़का किन्नर समाज

Kinnar Mass Suicide: दरअसल, शहर के नंदलालपुरा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रांसजेंडर महिला ने दो आरोपियों पर बलात्कार, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है.

October 17, 2025

Kinnar Rape Case: हैवानियत इस कदर बढ़ गई है कि आज मासूम बच्चियों से लेकर देश में बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं. लेकिन हद तो तब पार हो गई जब एक किन्नर को हवस का शिकार बनाया गया. दरअसल, शहर के नंदलालपुरा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रांसजेंडर महिला ने दो आरोपियों पर बलात्कार, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पंढरीनाथ थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हैवानियत की सारी हदें पार 

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, पीड़िता ने बताया कि उसके गुरु के खिलाफ 30 मई, 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी सिलसिले में, 12 जून को आरोपी मीडियाकर्मी पंकज जैन अपने साथी अक्षय के साथ उसके कैंप में आया. आरोप है कि पंकज ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे समाज में बदनाम करने और मुठभेड़ में मरवाने की धमकी दी.

जबरदस्ती किया रेप  

पीड़िता का कहना है कि आरोपी पंकज उसे कैंप की पहली मंजिल पर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट की. घटना के बाद, उसे किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई. डरी-सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने गुरु को अपनी आपबीती बताई और फिर मंगलवार को पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. बात ये है कि इंदौर के दो किन्नर समूहों के बीच संपत्ति और गद्दी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इस विवाद को लेकर दोनों समूहों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने एक एसआईटी का गठन किया था, लेकिन तीन महीने बाद भी जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है.

