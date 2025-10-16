24 किन्नरों ने पिया फिनाइल, नहीं सुना किसी ने दर्द तो उठा लिया ऐसा कदम, जानिये क्या है पीछे की वजह?

Transgender News: इंदौर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है. दरअसल, इंदौर के नंदलालपुरा इलाके में ट्रांसजेंडरों के बीच चल रहे विवाद के दौरान एक ही समूह के लगभग 24 ट्रांसजेंडरों ने ज़हर खा लिया. जिनमे से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. ज़हर खाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी ट्रांसजेंडरों को एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने इस बात की जानकारी दी कि शुरुआती जांच में पता चला है कि उन्होंने फिनाइल खाया था. आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह का जहर खाया है.

जांच में जुटी पुलिस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी 24 प्रभावित लोगों का एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) को सभी प्रभावित लोगों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं बताया गया है कि मरीज़ों की हालत स्थिर है और पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. अभी ज़हर खाने का कारण स्पष्ट नहीं है. वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानिये क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह विवाद बढ़कर दो मीडियाकर्मियों द्वारा एक ट्रांसजेंडर महिला के साथ बलात्कार के मामले में बदल गया. ट्रांसजेंडर महिलाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले एक एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी के तबादले के बाद एसआईटी भी इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी.

इस हादसे के बाद से ही पंढरपुर थाना क्षेत्र का प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है. कलेक्टर शिवम वर्मा पल-पल की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. सभी प्रभावितों का एमवाय अस्पताल में इलाज सुनिश्चित किया गया है. एसडीएम प्रदीप सोनी और तहसीलदार घटनास्थल पर मौजूद हैं. सीएमएचओ डॉ. हसानी और अस्पताल के डॉक्टर इलाज में जुटे हैं.

