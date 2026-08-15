Home > क्राइम > प्रेमिका की हत्या कर मां को देता रहा झांसा: उसी के बैंक कार्ड से बुक की कैब, फिर देश छोड़कर भागा; पुलिस ने ऐसे दबोचा!

प्रेमिका की हत्या कर मां को देता रहा झांसा: उसी के बैंक कार्ड से बुक की कैब, फिर देश छोड़कर भागा; पुलिस ने ऐसे दबोचा!

मृतक गर्लफ्रेंड की मां ने बताया कि उसने मुझे जो मैसेज किए, चैट पर बात हुई, वो बेटी के लहजे से मेल नहीं खा रही थी इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दी ताकि वो उसके फ्लैट पर जाकर उसकी खैरियत पूछ सके.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 6:10:13 PM IST

प्रेमिका की हत्या कर मां को देता रहा झांसा: उसी के बैंक कार्ड से बुक की कैब, फिर देश छोड़कर भागा; पुलिस ने ऐसे दबोचा!
प्रेमिका की हत्या कर मां को देता रहा झांसा: उसी के बैंक कार्ड से बुक की कैब, फिर देश छोड़कर भागा; पुलिस ने ऐसे दबोचा!


अमेरिका के एरीजोना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ एरीजोना में पढ़ने वाले एक 20 वर्षीय भारतीय छात्र वरुण बच्छिगारी पर अपनी 19 वर्षीय अमेरिकी प्रेमिका जुलिसा रूबी सालाजार की गला घोटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है. हत्या के बाद आरोपी ने बड़ी चालाकी से मृतका के फोन और बैंक कार्ड का इस्तेमाल किया और पकड़े जाने से बचने के लिए विदेश भाग गया, लेकिन जर्मन पुलिस के हत्थे चढ़ गयाय आइए जानते हैं इस सनसनीखेज मामले से जुड़ी सभी बड़ी बातें.

मां को मैसेज भेजकर दिया चकमा

पुलिस जांच के मुताबिक, 6 अगस्त को यूनिवर्सिटी के पास स्थित फ्लैट में जुलिसा का शव बरामद हुआ था. हत्या को अंजाम देने के बाद वरुण ने जुलिसा का फोन और बैंक कार्ड चुरा लिया. इसके बाद उसने मृतका के फोन से उसकी मां को लगातार कई मैसेज भेजे ताकि किसी को शक न हो. लेकिन मां ने तुरंत भांप लिया कि मैसेज लिखने का यह तरीका उनकी बेटी का नहीं है, क्योंकि वे बातचीत के लहजे से मेल नहीं खा रहे थे. मां के शक जताने पर परिवार ने पुलिस से घर जाकर बेटी का वेलफेयर चेक कराने की गुजारिश की, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश हुआ. पुलिस को मौके पर मृतका के गले पर गला घोंटे जाने और खरोंच के निशान मिले.

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टैक्सी बुक कर यूएस से भागा

वारदात को अंजाम देने के बाद वरुण ने जुलिसा के ही बैंक कार्ड से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक की और ट्यूसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया. वहां से वह ह्यूस्टन और फिर फ्लाइट लेकर जर्मनी निकल गया, उसका इरादा आगे भारत आने का था. हालांकि, एफबीआई और अमेरिकी एजेंसियों की मदद से जर्मन पुलिस ने उसे जर्मनी पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वह जर्मन पुलिस की हिरासत में है और उसे एरीजोना प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है, जहां उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का केस चलाया जाएगा.

पुलिस ने मिले पुराने रिकॉर्ड्स

जांच में यह भी सामने आया है कि वरुण बच्छिगारी 8 जनवरी 2024 को लॉस एंजिल्स के रास्ते एफ-1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गया था. वह यूनिवर्सिटी ऑफ एरीजोना से बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कथित तौर पर एक लड़ाई के बाद उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था. हाल ही में उसकी नौकरी भी छूट गई थी, जिसके कारण उसे किराया चुकाने और अपने वीज़ा स्टेटस को लेकर काफी स्ट्रेस था.

ब्रेकअप करने वाली थी गर्लफ्रेंड

पुलिस रिकॉर्ड और रूममेट्स के बयानों के मुताबिक, मृतका जुलिसा वरुण से अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी यानी उससे ब्रेकअप करने की प्लानिंग कर रही थी. रूममेट ने बताया कि जुलिसा वरुण के हिंसक व्यवहार से डरती थी क्योंकि उसने पहले भी उसके साथ मारपीट की थी. घटना से एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को भी दोनों के कमरे से तेज चीखने-चिल्लाने की आवाजें आई थीं. जब रूममेट ने मैसेज कर पूछा कि क्या सब ठीक है, तो आरोपी ने जुलिसा के फोन से ही जवाब दिया कि वे दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे और सब ठीक है. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की तैयारी में है.

ये भी पढ़ें:- पिता की हत्या के बाद 4 घंटे तक… फिर मेट्रो स्टेशन पर उठाया खौफनाक कदम; मां-बाप के इस फैसले से बिगड़ चुकी थी मानसिक हालत!

Tags: crime newsgirlfriend boyfriend newsLove Relationship
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