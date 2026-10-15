Women Death Penalty Cases: फांसी की सजा सुनकर भी बच गईं ये महिलाएं! मुस्कान से पहले के वो मामले, जिनका अंत चौंका देगा

India Women Death Penalty Cases: अदालत में मौत की सजा सुनाई जाती है, फैसले की गूंज सुर्खियों में छा जाती है, लेकिन इसके बाद भी दोषियों की जिंदगी की कहानी खत्म नहीं होती. कोई सालों तक जेल में फांसी का इंतजार करता है, तो किसी की सजा पर अदालत में सुनवाई चलती रहती है. मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को बुधवार 14 अक्तूबर 2026 को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ऐसे ही कई पुराने मामले फिर चर्चा में हैं. आखिर भारत में ऐसी कितनी महिलाएं हैं, जिन्हें फांसी की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब तक सजा पर अमल नहीं हुआ?

मुस्कान से पहले भी कई महिलाएं डेथ रो पर

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जेलों में 571 कैदी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें 21 महिलाएं शामिल हैं. इनमें यूपी की 9 महिलाएं हैं. बाकी महिलाएं केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से हैं. हालांकि, इन सभी मामलों की कानूनी स्थिति एक जैसी नहीं है. कुछ में अपील लंबित है, जबकि कुछ में दया याचिका पर फैसला होना बाकी है.

शबनम पर था परिवार के साथ लोगों की हत्या का मामला

इस सूची में यूपी की शबनम की नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा है. साल 2008 में अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराया गया था. 2010 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे उच्च अदालतों ने बरकरार रखा. उसकी पुनर्विचार याचिका और दया याचिका भी खारिज हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उसे फांसी नहीं दी गई है.

लिस्ट में और भी कई नाम

कुछ मामलों में सजा और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया में लंबा समय बात चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, फेहमिदा को 2003 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में 2009 में मौत की सजा सुनाई गई थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में इसे बरकरार रखा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा. वहीं, सोनम डागर को 2014 में मौत की सजा मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी. किरण बाई के मामले में भी दया याचिका की प्रक्रिया अहम रही.

मौत की सजा के बाद भी क्यों रुक जाती है फांसी?

भारत में निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद हाई कोर्ट की पुष्टि जरूरी होती है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील और पुनर्विचार जैसे कानूनी विकल्प उपलब्ध रहते हैं. दोषी दया याचिका भी दाखिल कर सकता है. यही वजह है कि मौत की सजा सुनाए जाने और फांसी दिए जाने के बीच कई साल गुजर सकते हैं. मुस्कार के मामले में भी आगे की कानूनी प्रक्रिया अहम होगी. अदालत का फैसला और सजा पर अंतिम अमल दो अलग-अलग चरण हैं.