Uttarakhand: हीटर में छिपाया 20 तोला सोना, चोर के शातिर अंदाज से पुलिस भी रह गई दंग, यूं हुआ खुलासा

हल्द्वानी: हाल ही में लालकुआं क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस ने तीन चर्चित और बड़ी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है. इन सभी चोरियों को एक शातिर चोर ने अंजाम दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 20 तोला सोने के जेवर बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये है. चोरी के बाद आरोपी इन जेवरों को पंखेनुमा हीटर की निचली प्लेट के भीतर छिपाकर बेचने निकला था.

क्या है पूरा मामला

रविवार को पुलिस भवन में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस वार्ता की. जिसमें उन्होंने चोरी का विवरण देते हुए कहा, “19 मई को बिन्दुखत्ता निवासी चन्द्रा देवी ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में थाना लालकुआं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस को वर्ष 2025 में हुई दो अन्य बड़ी चोरी की घटनाओं से भी समानता मिली. इसके बाद तीनों मामलों को जोड़कर संयुक्त रूप से जांच आगे बढ़ाई गई. जिसपर टीम ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाली गयी.” मनोज कत्याल ने बताया कि इसके बाद सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी.

हीटर में छिपाए सोने के जेवर

उत्तराखंड पुलिस संदिग्धों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. 23 मई को पुलिस को एक सूचना मिली जिसके अनुसार चोरी की घटनाओं में शामिल एक युवक बिन्दुखत्ता क्षेत्र में चोरी के जेवर बेचने आया हुआ था. जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक गौरव जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की और चोर को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान पंखेनुमा हीटर की निचली प्लेट के अंदर बड़ी मात्रा में सोने के जेवर छिपाकर रखे हुए मिले, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से बरामद आभूषणों की पहचान कराई और इसके बाद चोर को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम भानु प्रताप निवासी बहेड़ी, बरेली बताया. उसने आरोप स्वीकार करते हुए बताया कि वह दिन में बंद पड़े मकानों की रेकी करता था और मौका मिलते ही घरों से ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर लेता था.