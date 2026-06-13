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मस्जिद के इमाम से कथित बदसलूकी, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस, आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के जलगांव से एक मामला सामने आया है. कहा जा रहा है कि यहां एक इमाम से बदसलूकी की गई. इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला. पुलिस ने सूचना मिलने के कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Deepika Pandey | Published: June 13, 2026 11:32:56 AM IST

महाराष्ट्र में इमाम के साथ बदसलूकी
महाराष्ट्र में इमाम के साथ बदसलूकी


Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के परुला तालुका के तमसवाडी में एक मस्जिद के इमाम के साथ कथित बदसलूकी की घटना सामने आई है. इसके बाद इलाके में तनाव और चिंता का माहौल बन गया. घटना के बाद विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस से शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार 11 जून की सुबह करीब 7 बजे तमसवाडी मस्जिद के इमाम और खतीब हाफिज कासिम हकीम शिवाजी चौक से गुजर रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान अक्षय उर्फ नतिया नाम के एक युवक ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. पीड़ित का कहना है कि युवक ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी भरा व्यवहार किया. साथ ही धार्मिक नारे लगाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है.

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वीडियो वायरल होने पर नाराजगी

बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का एक वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में नाराजगी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एकत्रित होकर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे.

पीड़ित ने लगाया आरोप

पीड़ित हाफिज कासिम हकीम ने आरोप लगाया कि इस घटना के कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया. इस बीच, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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