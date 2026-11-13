गंदी तस्वीर के बदले ले रही थी खुफिया जानकारी, पाकिस्तानी हसीना के चक्कर में बुरा फंसे IAF ऑफिसर; होने लगा था वॉर प्लान

IAF Wing Commander Spy Case: इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) के एक विंग कमांडर पर आरोप है कि उन्होंने एक संदिग्ध पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ क्लासिफाइड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट वॉर प्लान्स और सेंसिटिव डिप्लॉयमेंट जानकारी शेयर की. इन्वेस्टिगेटर का दावा है कि उन्हें एक ऑनलाइन रिलेशनशिप के ज़रिए जासूसी नेटवर्क में फंसाया गया था. दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में डिटेल में दिए गए आरोप, भारत की मिलिट्री तैयारियों, ड्रोन कैपेबिलिटीज़, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स और स्ट्रेटेजिक रूप से सेंसिटिव इंस्टॉलेशन्स की जानकारी से जुड़े एक गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच की ओर इशारा करते हैं.

बुरी तरह फसा IAF ऑफिसर

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफिसर ने कथित तौर पर 12 जनवरी और 1 अप्रैल, 2026 के बीच WhatsApp पर संदिग्ध ऑपरेटिव के साथ कॉन्फिडेंशियल जानकारी का लेन-देन किया. बातचीत काफी बड़ी थी, इन्वेस्टिगेटर को दोनों के बीच 3,008 टेक्स्ट मैसेज, 65 इमेज, 65 रिएक्शन, 42 वॉयस कॉल, चार वीडियो कॉल और छह URLs मिले. चार्जशीट में सबसे चौंकाने वाले आरोपों में से एक यह है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का कथित तौर पर किस तरह से लेन-देन किया गया. पुलिस ने दावा किया कि संदिग्ध ऑपरेटिव से एक साफ़ फ़ोटो मिलने के बाद, अफ़सर ने “सीक्रेट वॉर प्लान” के तौर पर मार्क किए गए एक डॉक्यूमेंट का एक पेज अपलोड किया.

मांगी न्यूड तस्वीर और…

चार्जशीट में आगे आरोप है कि उसने और ऐसी फ़ोटो के बदले डॉक्यूमेंट के और पेज शेयर करने की पेशकश की. पुलिस के मुताबिक, उसने “यह भी कहा कि हर न्यूड फ़ोटो के लिए वो वॉर प्लान का एक नया पेज देगा”. कथित तौर पर बताई गई जानकारी अलग-अलग डॉक्यूमेंट से कहीं ज़्यादा थी. जांच करने वालों ने कहा कि अफ़सर ने एक क्लासिफाइड ड्रोन यूनिट के बारे में डिटेल्स शेयर कीं, जिसमें उसकी ताकत, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल क्षमताएं, ड्रोन ट्रायल, एंड्योरेंस और टारगेटिंग मैकेनिज़्म शामिल थे. उसने कथित तौर पर दुश्मनी के दौरान मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए तय जगहों, लेह में फ़ाइटर एयरक्राफ़्ट की पोज़िशनिंग और सूरतगढ़ में महाजन फ़ील्ड फ़ायरिंग रेंज में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज़ के बारे में भी जानकारी दी.

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि संदिग्ध ऑपरेटिव ने अफ़सर को मैलवेयर एप्लिकेशन भेजकर उसके डिजिटल इकोसिस्टम तक गहरी पहुँच बनाने की कोशिश की. इनसे शायद उसके डिवाइस पर स्टोर सेंसिटिव जानकारी, जिसमें ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन भी शामिल है, तक पहुँच मिल सकती थी. एक खास तौर पर गंभीर आरोप में, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी यूनिट में काम करने वाले पांच अधीनस्थों के इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस पर खास मैलवेयर या स्पाइवेयर इंस्टॉल करने के निर्देशों का पालन किया.

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