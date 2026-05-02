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‘डेढ़ साल, 3 अलग-अलग लोगों से संबंध…’, 19 पन्नों के सुसाइड नोट में युवक ने खोले बीवी के बेवफाई के राज़

Hyderabad Suicide Case: हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने झील में कूदकर अपनी जान दे दी. इस मामले ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा है, क्योंकि मरने से पहले मृतक ने 19 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था.

By: Shristi S | Published: May 2, 2026 7:04:29 PM IST

हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 19 पन्नों के सुसाइड नोट में युवक ने खोले बीवी के बेवफाई के राज़
हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 19 पन्नों के सुसाइड नोट में युवक ने खोले बीवी के बेवफाई के राज़


Hyderabad Software Engineer Suicide: हैदराबाद में हुई एक दुखद घटना इस बात की एक कड़वी याद दिलाती है कि घरेलू झगड़े किस हद तक बढ़ सकते हैं. यहां, एक 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक झील में कूदकर अपनी जान दे दी. इस मामले ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा है, क्योंकि मरने से पहले मृतक ने 19 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था.

 इस नोट में, उसने अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए, और उस पर कई लोगों के साथ अवैध संबंध रखने का इल्ज़ाम लगाया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया और उस सुसाइड नोट में क्या लिखा था.

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सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

शुरुआती जांच के अनुसार, मृतक इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि पिछले डेढ़ साल में, उसकी पत्नी तीन अलग-अलग पुरुषों के साथ संबंधों में शामिल रही थी. उसने लिखा कि उसे इन संबंधों के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए पता चला, एक ऐसी बात जिसने उसे गहरे सदमे में डाल दिया. नोट में, उसने ज़ाहिर किया कि वह अब अपनी पत्नी द्वारा किए गए इस धोखे को और बर्दाश्त नहीं कर सकता.

पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की सच्चाई की जांच कर रही है. घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए, अधिकारी डिजिटल सबूतों की भी जाँच कर रहे हैं, जिसमें फ़ोन रिकॉर्ड और ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं.

इस बीच, मृतक के माता-पिता और परिवार के सदस्यों ने भी आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने यह इतना बड़ा कदम केवल इसलिए उठाया क्योंकि उसकी पत्नी और उसके अवैध संबंधों के कारण उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. फिलहाल, जांच जारी है, और अधिकारियों ने बताया है कि सुसाइड नोट में बताई गई हर छोटी से छोटी बात की भी बारीकी से जांच की जा रही है. 

Tags: home-hero-pos-3HyderabadSoftware EngineerSuicide Case
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