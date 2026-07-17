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‘ला इला-हा इल्लल्लाहु’, हिंदू छात्रों को पढ़ा रहे थे कलमा! हैदराबाद के स्कूल में धर्मांतरण का गंदा खेल?

Hyderabad School Row: हैदराबाद के सईदाबाद में कक्षा 2 के छात्रों को कथित धार्मिक होमवर्क देने पर विवाद बढ़ गया. विरोध के बाद स्कूल ने शिक्षिका को बर्खास्त किया, जबकि बीजेपी प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 10:15:22 AM IST

'ला इला-हा इल्लल्लाहु', हिंदू छात्रों को पढ़ा रहे थे कलमा!
'ला इला-हा इल्लल्लाहु', हिंदू छात्रों को पढ़ा रहे थे कलमा!


Hyderabad School Row: हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल ने एक टीचर को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उसने कथित तौर पर क्लास 2 के स्टूडेंट्स को धार्मिक होमवर्क दिया था. इस पर विवाद हो गया और एक हिंदू स्टूडेंट के माता-पिता ने विरोध किया. सईदाबाद के सक्सेस, द स्कूल ने गुरुवार को टीचर शेख आयशा परवीन को एक टर्मिनेशन लेटर जारी किया, जिसमें लिखा था, “आपको यह भी बताया जाता है कि आप भविष्य में सक्सेस ग्रुप ऑफ़ एजुकेशन इंस्टिट्यूशंस में नौकरी के लिए अप्लाई करने से हमेशा के लिए अयोग्य हैं.”

छात्रों को पढ़ाया जा रहा कलमा 

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को स्कूल के काम के हिस्से के तौर पर कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा गया था. माता-पिता स्कूल गए और मैनेजमेंट से सवाल किए, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि यह निर्देश गलत था.

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शहजाद पूनावाला क्या बोलें?

बता दें कि, इस मामले में BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने X पर दावा किया कि उनके दखल के बाद टीचर को हटा दिया गया है. X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा: “सफलता मिली लेकिन थोड़ी ही…आज सुबह जब मैंने हैदराबाद में एक स्कूल टीचर के हिंदू बच्चों से इस्लामी प्रार्थना, कलमा वगैरह पढ़वाने के जबरदस्ती के काम का खुलासा किया, तो अब स्कूल ने टीचर को निकाल दिया है.” स्कूल ने टर्मिनेशन लेटर जारी करने के अलावा पब्लिक में कोई कमेंट नहीं किया है.

भाजपा कर रही जांच की मांग 

भाजपा नेता और अधिवक्ता करुणा सागर भी इस मामले की खबर लगते ही, स्कूल परिसर में पहुंच गए. हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. करुणा सागर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘मैं यहां पुलिस से पूछने आया हूं, कि मामले में अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? हमारी मांग है कि उस प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो छात्रों पर थोपा जा रहा है.’

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अभिभावकों ने दर्ज कराई शिकायत 

अभिभावकों ने सईदाबाद थाने में इस मामले की लिखित शिकायत दी है. फिलहाल पुलिस ने जांच या आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है. हालांकि, पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

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Tags: BJP Protest Hyderabad SchoolHyderabad School Controversy 2026Sayeedabad Teacher Terminated
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