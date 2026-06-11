Hyderabad Crime: दरिंदा पति ने 2 लाख देकर अपनी ही पत्नी के साथ करवाया ऐसा काम, सुन पुलिस के भी उड़े होश

Hyderabad Crime: 30 मई की रात को हैदराबाद के गंडीगुडेम गांव के पास 36 साल की मीना देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. शुरू में, उसके पति अनिल कुमार साह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से तीन आदमी निकले और उसे किडनैप कर लिया. उसने बताया कि जब उसने उसे बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उस पर भी हमला किया और बाइक लेकर भाग गए. जांच के दौरान, पुलिस को अनिल कुमार के बयानों पर शक हुआ. मौके से मिले सबूत उसकी कहानी से मेल नहीं खा रहे थे. इसके बाद, आरसी पुरम पुलिस और साइबराबाद पुलिस की टीमों ने मामले की जांच शुरू की. मामले को सुलझाने के लिए आठ स्पेशल टीमें बनाई गईं.

पत्नी से नाराज था अनिल कुमार साह

पुलिस के मुताबिक अनिल कुमार साह करीब तीन साल से अपनी पत्नी से नाराज था. जांच में पता चला कि वह इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी अपने माता-पिता को पैसे भेजती थी. पुलिस ने यह भी बताया कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिससे उनके रिश्ते में और तनाव आ गया था.

पत्नी की हत्या कराने के लिए दिया 2 लाख का ऑफर

पुलिस के मुताबिक अनिल ने बिहार के रिंकू कुमार से कॉन्टैक्ट किया और उसे अपनी पत्नी की हत्या के लिए दो लाख रुपये का ऑफर दिया. रिंकू ने इस काम के लिए रंजन और नीरज को शामिल किया. तीनों 29 मई को बिहार से हैदराबाद पहुंचे और अनिल से मिले. इसके बाद हत्या का पूरा प्लान बनाया गया. पुलिस के मुताबिक, मीना देवी की हत्या 30 मई की रात को की गई थी. हत्या के बाद, आरोपी बाइक लेकर उसे शहर के बाहरी इलाके में छोड़ गए. फिर वे पुलिस से कोई सुराग न मिलने के लिए एक प्राइवेट बस से बिहार चले गए.

उसने घायल होने का नाटक भी किया

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि अनिल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उनका कहना है कि उसने अपने शरीर पर हल्की चोटें पहुंचाईं ताकि ऐसा लगे कि उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की है. इसीलिए उसने पूरी कहानी गढ़ी.

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने रंजन को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया इलाके के एक गांव से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद ले आई. अनिल कुमार साह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. रिंकू कुमार और नीरज की तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक, रिंकू पर बिहार, पंजाब और हरियाणा में गांजा, शराब की तस्करी, किडनैपिंग और दूसरे मामलों का रिकॉर्ड है. नीरज पर भी बिहार में कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.