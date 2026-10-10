Home > क्राइम > Hyderabad Crime: जिस औलाद को 9 महीने कोख में सींचा, उसे ही झील में फेंक… 6 साल की बच्ची के साथ कलयुगी मां ने किया कांड

Hyderabad Crime: जिस औलाद को 9 महीने कोख में सींचा, उसे ही झील में फेंक… 6 साल की बच्ची के साथ कलयुगी मां ने किया कांड

Hyderabad Mother Daughter Case: हैदराबाद में मां ने अपनी 6 साल की बेटी को एक झील में फेंक दिया. लेकिन, एक ऑटो ड्राइवर की नजर बच्ची पर पड़ गई और अपनी जान की परवाह न करते हुए वह पानी में कूद गया.  ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

By: Shristi S | Published: October 10, 2026 3:48:57 PM IST

हैदराबाद में मां ने अपनी 6 साल की बेटी को एक झील में फेंक दिया
हैदराबाद में मां ने अपनी 6 साल की बेटी को एक झील में फेंक दिया


Hyderabad Mother Throws Daughter: हैदराबाद से मां-बेटी के रिश्ते को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जिस मां ने अपनी बेटी को 9 महीने अपने खून से सींचा, वही मां अगर अपनी 6 साल की मासूम को झील में फेंक दे, तो उस मां का दिल कितना पत्थर होगा इसका हिसाब शायद ही कोई लगा सके. लेकिन, मौके पर मौजूद एक ऑटो ड्राइवर की नजर बच्ची पर पड़ गई और अपनी जान की परवाह न करते हुए वह पानी में कूद गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया और अखिर में वह ड्राइवर बच्ची को बचाने में कामयाब रहा या नहीं.

मां ने बच्ची को क्यों झील में फेंका?

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की पहचान 6 साल की रुकसाना के तौर पर हुई है, जबकि उसकी मां का नाम शबाना है. शबाना हैदराबाद के ओल्ड बोवेनपल्ली इलाके के हसमतपेट की रहने वाली है. बताया गया है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था. इसके बाद वह घरों में काम करके अपनी दो बेटियों की परवरिश कर रही थी. 

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शुरुआती जांच में सामने आया है कि रुकसाना पिछले कुछ दिनों से बड़ी आंत के संक्रमण से जूझ रही थी. परिवार ने बच्ची को कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. लगातार इलाज और खर्च को लेकर शबाना कथित तौर पर परेशान थी. आर्थिक तंगी भी इस घटना के पीछे एक वजह बताई जा रही है.

दोपहर में झील में फेंकी मासूम

डोमलगुडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अंजान अली के मुताबिक, घटना गुरुवार 8 अगस्त 2026 की दोपहर करीब 2 बजे की है. शबाना ने कथित तौर पर अपनी बेटी रुकसाना को हुसैनसागर झील में फेंक दिया. इसी दौरान वहां मौजूद एक ऑटो ड्राइवर ने बच्ची को पानी में गिरते हुए देख लिया. उसने बिना देर किए झील में छलांग लगा दी और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

अस्पताल में बच्ची की हालत स्थिर

बच्ची को तत्काल इलाज के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत स्थिर बताई गई है. समय रहते मदद मिलने के कारण बच्ची की जान बच गई. मामला डोमलुगडा पुलिस स्टेशन के अधिकार इलाके का है. पुलिस ने घटना की पूरी परिस्थितियों और महिला के कथित कदम के पीछए की वजहों की जांच शुरू कर दी है.

Tags: crimeHyderabad
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