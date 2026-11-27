Hyderabad Mohammad Abdul Rahim Murder: हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में शुक्रवार 27 नवंबर 2026 की सुबह एक ऐसी वारदात हुई, जिसने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया. घर का दरवाजा खुलते ही एक अनजान शख्स अंदर दाखिल हुआ और कुछ ही मिनटों में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. 46 साल के मोहम्मद अब्दुल रहीम की उनके ही घर में हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर की बालकनी से नीचे कूदकर फरार हो गया. इस पूरी घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल, पुलिस हत्यारे की पहचान और इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह तलाश रही है.

सुबह 6 बजे घर में घुसा अज्ञात हमलावर

जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद अब्दुल रहीम पुराने वाहनों को खरीद-बिक्री का कारोबार करते थे. आज सुबह करीब 6 बजे एक अनजान व्यक्ति उनके घर पहुंचा. उसने दरवाजा खटखटाया तो रहीम की पत्नी बाहर आईं. आरोपी ने उनसे रहीम के बारे में पूछा और बिना ज्यादा बातचीत किए घर के अंदर दाखिल हो गया. इसके बाद वह सीधे उस कमरे में पहुंचा, जहां रहीम मौजूद थे. आरोपी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद हथौड़े से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए. हमले में रहीम बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौत हो गई.

आरोपी बालकनी से कूदकर भाग गया

हत्या के बाद, आरोपी घर से बाहर निकलने के लिए मेन दरवाज़े का इस्तेमाल नहीं किया. वह बालकनी में गया और भागने के लिए वहां से कूद गया. उसकी हरकतों का CCTV फुटेज सामने आया है. इस घटना से घर में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम मच गया.

पुलिस जांच कर रही

घटना की जानकारी मिलने पर बंडलगुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज का इस्तेमाल करके आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

जांच में हत्या के पीछे के मकसद का भी पता लगाया जा रहा है. रहीम पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त का काम करता था, इसलिए पुलिस बिज़नेस के लेन-देन या पैसे के झगड़े की भी संभावना देख रही है. इसके अलावा, आपसी दुश्मनी की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है.