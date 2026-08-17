Crime News: एक साल से युवक के साथ रिलेशनशिप में थी रेहाना, फिर रहने लगी साथ, शादी के लिए कहा तो प्रेमी ने…

Telangana Crime News: तेलंगाना के हैदराबाद से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बालापुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक 21 साल की युवती की उसके प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके शव को एक बोरी में भर दिया. मृतक युवती की पहचान बिहार की रहने वाली रेहाना के तौर पर हुई है. आरोप है कि उसके बॉयफ्रेंड अहमद सलाम ने उसकी हत्या की.

एसीपी प्रदीप कुमार रेड्डी के मुताबिक, अहमद सलाम और रेहाना पिछले एक साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों बिना शादी किए साथ रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि जब रेहाना ने सलाम पर शादी करने का दबाव बनाया, तो उसने कथित तौर पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी.

शव को एक बोरी में डाला

हत्या के बाद, सलाम ने कथित तौर पर रेहाना के शव को एक बोरी में डाला और उसे उस जगह से हटाने की कोशिश की सोमवार सुबह करीब 5 बजे बालापुर पुलिस को ‘डायल 100’ के जरिए सूचना मिली और वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे.

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भेजा गया. मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी अहमद सलाम की तलाश कर रही है, जो अभी फरार है.

समारोह स्थलों पर वेटर का काम करती थी युवती

पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार रात बालापुर थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस ने बताया कि युवती समारोह स्थलों पर वेटर के रूप में काम करती थी, जबकि आरोपी मजदूर है. दोनों के बीच पिछले करीब एक साल से प्रेम संबंध थे. महिला पिछले दो महीने से आरोपी के घर पर रह रही थी.

पुलिस ने बताया कि रविवार रात आरोपी द्वारा शादी से इनकार करने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद आरोपी ने चाकू से वार कर महिला की हत्या कर दी. फिर उसने महिला के दोनों हाथ-पैर बांध दिए और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बोरे में भर दिया.

आरोपी की मां की भूमिका की भी हो रही जांच

महिला के गर्भवती होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगी. पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीम गठित की गई हैं. पुलिस आरोपी की मां की भूमिका की भी जांच कर रही है कि क्या उसने शव छिपाने में मदद की थी.