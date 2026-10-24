1000 लोगों से वैसी वाली बातें, 82 बिना कपड़ों वाले वीडियो, हैदराबाद में मर्द ने महिला बनकर कैसे बिछाया हनीट्रैप का जाल?

Hyderabad Honeytrap Case: सोशल मीडिया पर एक महिला की प्रोफाइल, मीठी-मीठी बातें और धीरे-धीरे निजी होती बातचीत. सामने वाले को लगता था कि किसी लड़की से बात कर रहा है. लेकिन स्क्रीन के दूसेर तरफ बैठा शख्स कोई महिला नहीं, बल्कि 23 साल का युवक था. उसने ऐसी पहचान बनाई कि 1000 से ज्यादा लोग उसके संपर्क में आ गए. इनमें से 82 पुरुषों की आपत्तिजनक और बिना कपड़ों वाली तस्वीरें और वीडियो उसके हाथ लग गए. फिर शुरू हुआ धमकियों और पैसों की मांग का कथित खेल.

हैरानी की बात यह है कि इस जाल में डॉक्टर, कारोबारी, लेक्चरर और यहां तक कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के फंसने का भी दावा किया गया है. मामला हैदराबाद का है, जहां पुलिस ने इस कथित हनीट्रैप के आरोपी को गिरफ्तार किया है.

लोगों को ठगने के लिए पवन बना चंदना

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के. पवन कुमार हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके का रहने वाला है. वह पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था. आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर मिहला के नाम से 13 फर्जी इंस्टाग्राम और 14 फेसबुक अकाउंट बनाए. इन्हीं प्रोफाइल के जरिए वह लोगों से बातचीत शुरू करता था. धीरे-धीरे बातचीत निजी होने लगती और कुछ लोग अपनी वैसी वाली आपत्तिजनक और बिना कपड़ों वाली तस्वीरें व वीडियो भी साझा कर देते थे. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने इस तरीके से 1000 से अधिक लोगों से संपर्क किया और 82 पुरुषों की निजी सामग्री हासिल कर ली.

तस्वीरें और वीडियो मिलते ही शुरू होती थी धमकी

पुलिस के मुताबिक, निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल करने के बाद आरोपी कथित तौर पर पीड़ितों को उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी देता था. बदनामी के डर से लोक उसकी मांगों के आगे झुक जाते थे. जांच में इस कथित रैकेट के जरिए 25 लाख रुपये से अधिक की वसूली का अनुमान लगाया गया है.

चारमीनार DCP किरण खरे के मुताबिक, टारगेट किए गए लोगों में दूसरे राज्यों के 24 लोग और विदेश में रहने वाले नौ लोग शामिल हैं. बाकी लोगों की पहचान और उन पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है.

पुलिस इंस्पेक्टर से लाखों रुपये ऐंठने का आरोप

इस मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आया है. उसकी पत्नी की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने खुद को ‘चंदना’ का रिश्तेदार बताकर इंस्पेक्टर की शादी उससे कराने का वादा किया और कथित तौर पर उससे करीब 10 लाख रुपये ले लिए. खैरताबाद पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर एक अलग केस दर्ज किया है.

4 लाख रुपये की शिकायत से खुला मामला

पुलिस की कार्रवाई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की शिकायत से शुरू हुई. स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि उसे 2024 से ब्लैकमेल किया जा रहा था और उससे करीब 4 लाख रुपये ऐंठने गए. इसके बाद, सैदाबाद पुलिस ने जांच शुरू की और पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सोशल मीडिया पर सावधान रहें

यह मामला याद दिलाता है कि प्रोफ़ाइल फ़ोटो से ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे मौजूद व्यक्ति की पहचान हो. अनजान लोगों के साथ प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो शेयर करने से बचें. अगर कोई उन्हें छोड़ने की धमकी देकर पैसे मांगता है, तो पैसे देने के बजाय, चैट, प्रोफ़ाइल लिंक और ट्रांज़ैक्शन के सबूत संभालकर रखें और पुलिस या साइबरक्राइम पोर्टल को रिपोर्ट करें.